Caos a la Ronda Litoral per l'avaria d'un camió

Un camió avariat va obligar a tallar un carril de circulació en una de les principals artèries viàries, reduint dràsticament la capacitat disponible. L'avís oficial va arribar a primera hora del matí d'aquest dijous, 28 d'agost de 2025, mitjançant un missatge difós a X. Segons el Servei Català de Trànsit, la incidència es va produir a la Ronda Litoral, a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat, sentit nord o Besòs. La imatge associada a l'avís, presa per una càmera de la via, marcava les 09:11 i mostrava un vehicle assistit al voral.
Localització i afectacions a la Ronda Litoral
El carril clausurat se situa al tram occidental del cinturó costaner, on la B-10 travessa l'Hospitalet abans d'encarar el litoral urbà. El sentit afectat és el nord, conegut com a direcció Besòs, per la qual cosa la incidència impacta a qui es dirigeix cap a Barcelona i Sant Adrià. En aquest punt conflueixen incorporacions molt transitades i es generen colls d'ampolla amb facilitat, especialment quan coincideix amb desplaçaments de feina o repartiment logístic. La incidència ha arribat en plena franja d'entrada laboral, quan les rondes absorbeixen un volum intensíssim de trànsit diari entre municipis.
En aquestes condicions, els autobusos interurbans i els vehicles de repartiment pateixen demores superiors a l'habitual, especialment en accessos i sortides contigües. La zona afectada connecta amb la C-31 i la Gran Via, corredors que canalitzen la circulació entre el Baix Llobregat i la capital. Les condicions meteorològiques eren estables a aquella hora i no consten elements externs que agreugessin la gestió de l'incident al punt assenyalat. Trànsit va advertir de la reducció de la capacitat i la conveniència d'extremar la prudència, mantenir la distància de seguretat i respectar les indicacions.
Com evoluciona el trànsit i què recomanen
En situacions semblants, els desviaments habituals impliquen utilitzar la Gran Via i la C-31, o optar per la Ronda de Dalt, segons trajecte. La prioritat dels operaris és retirar el camió immobilitzat i restituir la normalitat, actuació que sol completar-se amb suport de grues pesades. Trànsit insisteix a no ocupar el voral ni fer maniobres brusques al costat del vehicle avariat, perquè compliquen la intervenció dels serveis tècnics. El registre de l'avís es va produir a les 09:13, pocs minuts després del fotograma de la càmera.
Un problema recurrent a les rondes de Barcelona
Des d'aquell moment, els tècnics han activat el protocol de retirada i senyalització, amb prioritat per garantir la seguretat del trànsit a la calçada. Als trams pròxims, el límit de velocitat es regula amb panells variables, per la qual cosa convé atendre els missatges de gestió viària. Les rondes de la capital registren cada temporada incidències d'aquest tipus, on una simple avaria bloqueja carrils i multiplica els temps de recorregut. El març, una avaria de camió al Moll de la Fusta va generar cues quilomètriques en hora punta.
Aquests episodis evidencien la fragilitat d'un anell viari que concentra fluxos metropolitans enormes i depèn de cada carril per mantenir la fluïdesa. A l'hora de publicar aquesta informació no consten ferits ni altres danys rellevants associats a l'incident, que roman circumscrit al carril afectat. El Servei Català de Trànsit manté l'avís i actualitza l'evolució del trànsit als seus canals, on recomana circular amb atenció i paciència. Es recorda a més la importància de revisar l'estat mecànic de vehicles pesants, les avaries dels quals impacten de manera immediata en la mobilitat col·lectiva.