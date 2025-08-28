Un conductor la fa grossa en plena C-14: enxampat pels Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts un conductor francès. L'home, de 40 anys, va ser sorprès a 202 km/h. Els fets van passar a la carretera C-14, al municipi de Ciutadilla. El límit en aquell tram era de 90 km/h.
El radar va detectar el vehicle cap a les sis de la tarda. La patrulla va sortir darrere seu i el va interceptar a Tàrrega. El conductor viatjava sol i va mostrar sorpresa en ser detingut. Els agents el van informar que havia comès un delicte greu.
Circular a més del doble del permès es considera delicte. No només és una infracció administrativa, sinó un atemptat contra la seguretat. L'excés de velocitat multiplica les possibilitats de provocar un accident mortal. Per això la llei estableix sancions penals en aquests casos.
Un turista sense residència a Espanya
L'home residia a França i no tenia domicili a Espanya. Per això els Mossos van decidir detenir-lo i traslladar-lo a comissaria. L'objectiu era garantir que no abandonés el país sense sanció. En casos similars, els conductors nacionals queden denunciats però en llibertat.
Quan es tracta d'estrangers, les autoritats han d'assegurar les comunicacions judicials. Altrament, podrien tornar al seu país evitant responsabilitats. Així ho estableix la normativa per protegir la igualtat davant la llei. En aquest cas, la detenció era l'única mesura eficaç.
El procés judicial i les conseqüències possibles
El conductor va passar la nit en dependències policials a la capital de l'Urgell. Aquest dimecres havia de comparèixer davant el jutge, que decidirà la sanció. La multa podria ser elevada, a més d'una possible retirada del permís. Tot dependrà de la gravetat que valori l'autoritat judicial.
A Espanya, superar en més de 80 km/h el límit legal és delicte. Conduir a 202 km/h en una carretera secundària multiplica el risc. Els Mossos insisteixen que la prevenció és l'única via possible. Els controls de velocitat busquen evitar desgràcies, no únicament recaptar.
La perillositat de l'excés de velocitat
Les estadístiques demostren que la velocitat és un dels factors principals en sinistres viaris. Com més gran és la rapidesa, menor és la capacitat de reacció. A aquesta velocitat, una distracció d'un segon pot ser fatal. Ni el millor cotxe garanteix seguretat en aquestes condicions.
El cas de Ciutadilla és un exemple clar d'irresponsabilitat. Els Mossos han reiterat que conduir així és posar en perill vides alienes. No només la del mateix conductor, sinó la de qualsevol que circuli per la via.
La importància dels controls preventius
La presència de radars i patrulles és fonamental a les carreteres secundàries. Són trams on els límits solen ser més baixos per raons de seguretat. La C-14 és una via amb corbes i amb circulació freqüent de vehicles pesants. Superar els 200 km/h allà resulta un autèntic disbarat.
Els Mossos de Trànsit han intensificat controls durant l'estiu. L'objectiu és reduir accidents en una època de gran mobilitat. Encara que la majoria de conductors respecta les normes, sempre hi ha excepcions perilloses. Aquest cas demostra que la vigilància permanent és indispensable.
Circular a 202 km/h en una carretera limitada a 90 no és una imprudència lleu. És un delicte que demostra irresponsabilitat i menyspreu per la seguretat. L'actuació policial va evitar que aquest excés quedés impune i va reforçar el missatge: en carretera, la velocitat mata.