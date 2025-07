El Baix Ebre en flames: Es declara un segon incendi

per Mireia Puig

Un greu incendi forestal ha obligat a activar un ampli dispositiu d'emergència a la zona, generant una gran tensió entre els serveis d'extinció. El foc, intens i difícil de controlar, s'estén en un sector on l'orografia i la vegetació afavoreixen la seva expansió.

Desplegament massiu d'emergències al Perelló

Segons van informar els Bombers de la Generalitat a través del seu compte oficial de Twitter, s'han mobilitzat set dotacions terrestres i una brigada aèria del MAER, que han aconseguit envoltar el focus de l'incendi a la zona de Puigmoltó, al municipi del Perelló, al Baix Ebre, Tarragona.

L'avís es va rebre a les 16:33 hores del 8 de juliol de 2025. L'helicòpter ja ha finalitzat les descàrregues d'aigua, però les autoritats adverteixen que, a causa de la densitat del bosc, la intervenció terrestre es prolongarà diverses hores més.

L'incendi no és l'únic que ha afectat la comarca en les últimes hores. Ahir, Paüls, també al Baix Ebre, va cremar amb força durant tota la jornada, obligant a evacuar població propera i a confinar milers de persones. Un incendi que encara no està controlat.

Condicions que agreugen l'incendi

La zona de Puigmoltó, a les Terres de l’Ebre, presenta un terreny abrupte i amb abundant matollar baix, pinar i massa arbòria. Aquestes condicions fan complicat l'accés dels vehicles terrestres i obliguen que els efectius manuals i la maquinària treballin de forma coordinada en condicions adverses.

Les altes temperatures registrades en ple estiu mediterrani, sumades a la sequedat pròpia de l'estació, han incrementat la vulnerabilitat de la zona i la propagació del foc. A més, l'orografia en pendent facilita que les flames pugin ràpidament i el vent transporti brases, generant possibles nous focus.

Impacte previ a Paüls i confinaments

El foc primer es va desfermar a Paüls, un municipi proper, on es van registrar evacuacions preventives i confinaments en diverses urbanitzacions. Tot i que les xifres oficials encara no s'han fet públiques, fonts de Protecció Civil van localitzar persones desplaçades i van recomanar la coordinació amb municipis veïns per a la seva acollida temporal. En conjunt, el sinistre hauria afectat ja més de 3.000 hectàrees de massa forestal i agrícola.

La Generalitat havia advertit sobre el risc creixent a la regió després de la successió d'incendis en les darreres setmanes, vinculats a les condicions de sequera i a l'augment de temperatures extremes a causa del canvi climàtic.

La resposta coordinada

Els Bombers han destacat la coordinació entre el dispositiu aeri i les unitats terrestres. “L'helicòpter ja ha finalitzat les descàrregues, però treballarem a terra encara moltes hores”, van indicar al tuit. Les tasques inclouen la creació de tallafocs, l'extinció directa i la vigilància perimetral per evitar rebrots.

Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra col·laboren en la investigació de les causes inicials i en el control d'accessos a la zona. Al mateix temps, Protecció Civil manté actiu el protocol de confinament per garantir la seguretat de la població en àrees properes.

A més, la Generalitat compta amb el suport logístic del MAER (Micro‑Aerial Emergency Response), especialitzat en coordinació aèria amb recursos mixtos, incloent-hi drons per a monitoratge i helicòpters especialitzats.