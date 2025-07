Tragèdia en un important centre comercial: Mor un jove després de caure del segon pis

El matí d'aquest dimarts ha estat marcat per un succés tan inesperat com colpidor, que ha generat una gran commoció entre els testimonis i les persones presents en una de les principals zones comercials de la ciutat. Encara que a primera vista tot semblava desenvolupar-se amb normalitat en un entorn on l'activitat quotidiana mai s'atura, els fets han canviat l'ambient de manera dràstica en qüestió de minuts, deixant rere seu nombroses preguntes i una forta sensació d'incredulitat.

Caiguda mortal al centre comercial Maremagnum

Segons han informat des d'El Caso, els serveis d'emergència han rebut l'avís tot just set minuts abans de les onze del matí, quan diverses persones han alertat d'un incident greu a l'interior del centre comercial Maremagnum, situat al passeig d'Ítaca, al costat de l'emblemàtic Port Vell de Barcelona. La ràpida actuació de les patrulles dels Mossos d'Esquadra, agents de la Policia Portuària i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat clau per intentar salvar la vida del jove, la seva edat se situa entre els 20 i 30 anys, segons les primeres informacions recollides.

A la seva arribada al lloc dels fets, els equips d'emergència han trobat la víctima en estat crític, després d'haver-se precipitat des de la segona planta de l'edifici, una caiguda des d'una alçada considerable que, malauradament, li ha provocat lesions incompatibles amb la vida. Els sanitaris del SEM han realitzat maniobres de reanimació, però finalment només han pogut certificar la mort in situ. La zona on ha caigut el jove, molt propera a la plaça de l’Odissea i al costat de l'Aquarium de Barcelona, ha estat acordonada mentre s'esperava l'arribada de la comitiva judicial per procedir a l'aixecament del cadàver.

| ACN

Investigació en marxa i primeres hipòtesis

Davant la magnitud del succés, la Unitat d'Investigació del districte de Ciutat Vella dels Mossos d'Esquadra ha obert diligències per esclarir els fets. De moment, segons la font anteriorment esmentada, les primeres investigacions apunten a una caiguda accidental i no existeixen indicis clars que permetin vincular la tragèdia amb una acció criminal o negligències relacionades amb les mesures de seguretat del mateix centre comercial. Tanmateix, els investigadors no descarten altres possibilitats, per la qual cosa s'ha iniciat una inspecció ocular minuciosa de l'escenari per recopilar tota la informació disponible i reconstruir amb exactitud el que ha passat.

El protocol habitual en aquests casos implica la revisió exhaustiva de les càmeres de seguretat, la presa de declaracions a possibles testimonis i l'espera de l'informe forense, que serà crucial per determinar les circumstàncies exactes de la mort. El cos del jove serà traslladat en les pròximes hores a l'Institut de Medicina Legal, on se li practicarà l'autòpsia.