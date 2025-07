Tragèdia mortal en un atropellament d’un ciclista a la RM-36

per Mireia Puig

Les carreteres s'han cobrat una nova víctima aquest matí, deixant consternats tant els conductors com els veïns de la zona. A primera hora del dia, un accident mortal ha sacsejat la tranquil·litat d'aquells que transitaven per una coneguda ronda transversal, punt de pas habitual per a nombrosos ciclistes i vehicles.

Els fets al detall

Segons han confirmat fonts oficials, els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 7:26 hores d'aquest dimarts. La trucada, realitzada pel mateix conductor implicat, alertava sobre l'atropellament d'un ciclista ocorregut a la RM-36, més coneguda com la Ronda Transversal, a prop de la urbanització Nueva Cartagena.

El conductor va romandre al lloc dels fets i va ser qui va informar de la gravetat de l'accident.

| Freepik

Ràpidament, es van mobilitzar unitats d'emergències cap a la zona indicada. Una Unitat Mòbil d'Emergències de la Gerència d'Urgències i Emergències Sanitàries 061 de la Regió de Múrcia es va desplaçar fins al punt exacte del sinistre, acompanyada per patrulles de la Policia Local de Cartagena. Malgrat la ràpida intervenció, el personal sanitari només va poder confirmar la mort del ciclista, identificat com un home de 61 anys.

Consternació a la comunitat ciclista

Aquest tràgic succés ha commocionat especialment la comunitat ciclista de la localitat espanyola, que habitualment utilitza aquesta via per als seus entrenaments matinals. Molts ciclistes han manifestat a través de xarxes socials la seva tristesa i indignació, recordant a més altres incidents similars ocorreguts a la mateixa zona en els darrers anys. Alguns veïns asseguren que aquest tram de la RM-36 requereix mesures addicionals per millorar la seguretat viària, especialment en hores punta.

Antecedents preocupants

No és la primera vegada que la RM-36 es converteix en escenari d'accidents greus. En els darrers anys, diferents col·lectius veïnals han sol·licitat reiteradament millores urgents per incrementar la seguretat, com ara il·luminació addicional, senyalització més clara i la instal·lació d'elements que redueixin la velocitat de circulació.

| Freepik

Les dades estadístiques avalen aquestes preocupacions: la RM-36 registra anualment diversos incidents que impliquen tant vehicles motoritzats com ciclistes i vianants, amb conseqüències en alguns casos fatals com el que ha ocorregut avui.

Investigació en curs

Per la seva banda, la Policia Local de Cartagena ja ha començat les investigacions pertinents per esclarir amb detall les circumstàncies de l'accident. S'estudien factors com la velocitat, visibilitat, estat de la via i condicions climatològiques. El conductor implicat, segons fonts policials, col·labora activament amb la investigació.