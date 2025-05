Avís urgent de Trànsit: 4 carreteres amb retencions avui dissabte

La jornada d'avui ha arrencat amb una novetat poc alentidora per a aquells que planejaven desplaçar-se per carretera. Encara que els desplaçaments durant el cap de setmana solen augmentar, el que ha ocorregut aquest dissabte ha generat certa inquietud entre els conductors habituals, molts dels quals s'han trobat amb dificultats imprevistes abans d'arribar tan sols al seu destí.

Les autoritats responsables de la mobilitat han posat en marxa un seguiment especial de la situació, conscients de l'impacte que aquestes incidències poden tenir tant en el trànsit com en la seguretat viària.

Primeres retencions detectades en punts clau

El dissabte 24 de maig de 2025 s'ha vist marcat per les primeres retencions importants a la xarxa viària de Catalunya, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials. Des de primeres hores del matí, les càmeres de vigilància han detectat cues en diferents punts de la geografia catalana, cosa que ha obligat a activar els protocols habituals per informar els usuaris de la via i minimitzar el risc d'accidents o situacions perilloses derivades de la congestió.

| ACN

Entre els punts més afectats es troben diverses artèries principals de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la Costa Brava. Segons la informació verificada publicada per Trànsit a les seves xarxes socials, s'han registrat problemes de circulació en fins a quatre carreteres de gran afluència.

El primer tram conflictiu ha estat l'AP-7, a les immediacions de Montornès, direcció nord, on les càmeres han captat ja abans de les 11 del matí llargues files de vehicles que avançaven amb extrema lentitud.

A aquesta situació s'ha sumat una altra retenció rellevant a la mateixa autopista, però en aquest cas a les proximitats de Castellví de Rosanes, amb direcció a Tarragona. L'acumulació de cotxes i camions ha estat constant, dificultant l'accés a les principals vies de sortida de Barcelona i generant molèsties entre els usuaris que havien iniciat el seu desplaçament matutí confiant en una circulació més fluida.

Carreteres secundàries i accés a zones urbanes

No només les autopistes han estat escenari de retencions destacades. Altres vies de gran importància per a la mobilitat interurbana, com la B-20, en el tram entre Cornellà i Castelldefels, han registrat també cues considerables.

Aquest eix, clau per a aquells que es dirigeixen cap a la zona costanera del Baix Llobregat, ha vist com el trànsit es ralentitzava de manera notable, obligant els conductors a armar-se de paciència en un dels horaris de major moviment del dissabte.

En el cas de la Costa Brava, la GI-600 ha presentat complicacions a l'altura de Blanes en direcció al centre urbà. Es tracta d'un accés habitual per als visitants que aprofiten el cap de setmana per gaudir de les platges i de l'atractiu turístic de la zona, per la qual cosa la congestió ha tingut un efecte immediat tant en la circulació com en els plans dels viatgers.