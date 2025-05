Tragèdia en un accident entre una moto i un tractor: Mor un noi de 21 anys

Les notícies que arriben a última hora de la tarda solen alterar la tranquil·litat de qualsevol jornada. De vegades, una trucada inesperada mobilitza els serveis d'emergència i deixa darrere seu una sensació d'impotència difícil d'esborrar. No sempre és senzill anticipar fins a quin punt un fet aïllat pot marcar una comunitat sencera.

Un xoc mortal que commociona la comunitat

A la tarda d'aquest divendres, la col·lisió entre una moto i un tractor va derivar en una tragèdia amb conseqüències irreparables. L'alerta es va activar poc després de les set i mitja, quan el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís d'una col·lisió entre ambdós vehicles en una zona rural.

Aquest avís va desencadenar una ràpida actuació conjunta per part dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van mobilitzar tots els recursos disponibles per intentar salvar la vida del jove implicat.

| ACN

Segons les primeres investigacions, l'accident es va produir en un camí agrícola, un tipus de via en què la visibilitat i les condicions de circulació solen ser molt diferents a les d'una carretera convencional. Aquest tipus de trajecte és especialment transitat per maquinària pesada i vehicles agrícoles, cosa que multiplica els riscos de col·lisió, sobretot al caure la tarda.

Investigacions obertes sobre les causes de l'accident

El sinistre va tenir lloc en un tram conegut com el camí del Molí, entre dos municipis del Segrià, una zona freqüentada tant per agricultors com per veïns que utilitzen aquestes rutes per desplaçar-se de forma més ràpida entre diferents punts. La víctima, un jove de 21 anys i resident a la localitat, conduïa la seva motocicleta quan, en un encreuament inevitable, va impactar contra un tractor.

Les circumstàncies exactes de l'accident encara estan sota investigació policial. No obstant això, tot apunta que ambdós vehicles van coincidir en un punt cec del camí, sense marge per esquivar-se mútuament. La violència de l'impacte va provocar que el motorista caigués sobre la via, patint ferides extremadament greus. Els efectius sanitaris van intentar la reanimació durant diversos minuts, però no van aconseguir salvar-li la vida i van certificar la defunció al mateix lloc del succés.

| ACN

El drama dels accidents en vies rurals

Aquest tràgic accident reobre el debat sobre la seguretat en camins secundaris i agrícoles, on la convivència entre vehicles de motor i maquinària pesada sol ser especialment complicada. El Segrià i altres comarques de Catalunya compten amb nombrosos camins d'aquestes característiques, en què els factors de risc s'incrementen per la falta de senyalització, l'estat irregular del ferm i l'absència d'il·luminació adequada al capvespre.

No és el primer succés d'aquest tipus a la zona. Només uns dies abans, un altre greu accident va tenir lloc a la comarca de la Noguera, quan una jove de 28 anys va perdre la vida després del xoc entre un cotxe i un tot terreny a la carretera C-12, a prop de Balaguer. Incidents recents com aquests subratllen la urgència d'extremar la precaució i revisar els protocols de seguretat en trajectes on la vida pot canviar en un instant.