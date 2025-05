Espectacular incendi d'un autobús davant d'un hospital

Una densa columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat ha alertat aquest dimarts al matí veïns i vianants, generant moments d'incertesa entre aquells que desconeixien el que estava passant. El so de sirenes d'emergència i el desplegament immediat d'efectius policials i bombers va confirmar ràpidament que alguna cosa greu estava succeint en una concorreguda zona urbana.

Què ha passat?

Segons fonts oficials de l'Ajuntament de Palamós, l'incendi es va originar al voltant de les 10:00 hores d'aquest dimarts, per causes que encara s'estan investigant, en un autobús que circulava per la rotonda de Doctor Flemming, just al costat del Centre d'Atenció Primària (CAP) i de l'hospital públic del municipi del Baix Empordà.

Les primeres imatges compartides a les xarxes socials pel compte oficial del consistori mostren clarament com les flames consumien gran part del vehicle, amb una potent fumera elevant-se diversos metres cap al cel. El foc, que es va propagar ràpidament per l'interior de l'autobús, va provocar que la Policia Local hagués de tallar immediatament la circulació en tota la zona afectada per garantir la seguretat dels ciutadans.

Davant la magnitud del sinistre, des de l'Ajuntament es va demanar ràpidament als veïns que mantinguessin portes i finestres tancades, com a mesura preventiva a causa de la toxicitat del fum. Afortunadament, les autoritats van confirmar que no va ser necessari decretar el confinament de cap habitatge o edifici proper, ja que l'incendi va ser ràpidament controlat per les unitats d'emergència desplaçades fins al lloc.

Intervenció de les emergències

Bombers i Policia Local van actuar conjuntament en un operatiu ràpid i eficaç, evitant que l'incendi assolís proporcions encara més grans. Segons els primers testimonis recollits entre veïns i testimonis de l'incident, la situació va generar moments de bastant tensió a causa del lloc on es va produir el foc, a escassos metres del CAP de Palamós, una instal·lació sanitària freqüentada diàriament per desenes de pacients i professionals mèdics.

Testimonis presencials de l'incident han descrit com les flames es van intensificar en qüestió de segons, generant gran alarma entre els vianants. Algunes persones que transitaven a prop del vehicle incendiat afirmen haver sentit un fort soroll previ a l'aparició del foc, la qual cosa podria apuntar a una possible fallada mecànica com a origen del succés, tot i que aquesta hipòtesi encara ha de ser confirmada per les autoritats competents.

Causes de l'accident

En aquests moments, els bombers continuen revisant minuciosament les restes calcinades de l'autobús amb l'objectiu de determinar amb exactitud la causa que va originar aquest cridaner incendi. Paral·lelament, els serveis municipals de Palamós treballen per restablir com més aviat millor la normalitat a la zona, ja que la rotonda de Doctor Flemming és un punt estratègic del trànsit local.

La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha estat clau per evitar majors danys personals i materials. Fins ara, no s'han reportat víctimes ni persones ferides com a conseqüència directa de l'incident, la qual cosa suposa una excel·lent notícia dins de la gravetat de l'episodi.