Un accident a la C-65 provoca retencions quilomètriques a diverses carreteres

Un matí de circulació densa s'ha vist sobtadament alterat per un incident que ha posat a prova la paciència de milers de conductors. El que començava com un trajecte rutinari per a molts s'ha convertit en una autèntica odissea, amb vehicles atrapats en una xarxa de carreteres col·lapsades i el so de les sirenes com a teló de fons.

El caos s'ha desfermat arran d'un succés inesperat, generant un efecte dominó que ha afectat diverses de les artèries principals de la regió i ha deixat els conductors buscant rutes alternatives desesperadament.

L'epicentre del col·lapse s'ha localitzat en un punt neuràlgic per al trànsit de la Costa Brava, un nus de comunicacions vital per al desplaçament entre localitats costaneres i l'interior. Les retencions, que s'han estès al llarg de diversos quilòmetres, no només han afectat una via, sinó que han irradiat el seu impacte a carreteres properes, creant un escenari de paràlisi circulatòria en plena hora punta.

| ACN

Un accident múltiple com a detonant del caos

Els fets es van desencadenar a primera hora del matí d'avui diumenge 27 de juliol, quan un accident de trànsit a l'autovia C-65, a l'altura de Llagostera (Girona), va obligar a tallar la circulació en sentit Platja d'Aro. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, en el sinistre s'hi van veure implicats almenys tres vehicles, cosa que va provocar el tancament immediat de la via per facilitar la intervenció dels serveis d'emergència.

El tall de la C-65, una de les principals vies d'accés a les populars localitats de la Costa Brava com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro o Palamós, ha estat el catalitzador d'un col·lapse monumental. El trànsit va haver de ser desviat per l'interior de Llagostera, una mesura que va resultar insuficient per absorbir el dens flux de vehicles que transitava per la zona en aquell moment.

Efecte dominó a la xarxa viària

La magnitud del problema no va trigar a fer-se evident. Les retencions a la C-65 van arribar a assolir els 5 quilòmetres, però l'efecte dominó es va propagar ràpidament a altres carreteres interconnectades. La C-31, una altra de les grans artèries de la comarca del Baix Empordà, també va patir les conseqüències, registrant cues de fins a 7 quilòmetres en direcció a Santa Cristina d'Aro.

| ACN

La situació es va complicar encara més a la GI-662, la carretera que uneix Llagostera amb Sant Feliu de Guíxols. Aquesta via secundària es va veure completament desbordada en convertir-se en l'única alternativa per a molts dels conductors atrapats, generant també importants retencions i un col·lapse total a la zona. La combinació de l'accident i l'alta afluència de vehicles en una jornada de finals de juliol ha creat la tempesta perfecta per al caos circulatori.