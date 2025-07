Avís urgent de Protecció Civil: La pluja fa interrompre una línia de Rodalies

La fúria del cel s'ha desfermat de manera inesperada durant la tarda d'aquest dimecres, transformant la rutina de centenars de ciutadans en una cursa d'obstacles. El que començava com una jornada ordinària ha derivat en un caos provocat per un episodi de pluges torrencials que ha posat a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència i ha deixat un rastre d'incidències al seu pas.

El transport, pilar fonamental de la vida diària, ha estat un dels grans damnificats, obligant a activar protocols d'urgència i a buscar solucions a contrarellotge per mitigar l'impacte en la mobilitat.

La virulència de la tempesta, que ha descarregat amb especial intensitat en diversos punts del territori, ha demostrat un cop més la vulnerabilitat de les infraestructures davant els fenòmens meteorològics adversos. L'aigua, caient amb una força inusitada, no només ha negat carrers i baixos, sinó que ha provocat un incident de més envergadura que ha requerit la intervenció immediata de les autoritats i ha encès les alarmes de Protecció Civil.

| ACN

Un despreniment talla la circulació de la R14

El succés més greu de la jornada ha tingut com a escenari la infraestructura ferroviària. Un imponent despreniment de terres, provocat directament per l'acumulació d'aigua, ha obligat a interrompre completament la circulació de trens de la línia R14 de Rodalies. L'incident s'ha localitzat en el tram que connecta les localitats de Calaf i Cervera, a la comarca de la Segarra, on la via ha quedat totalment obstruïda per una massa de fang i roques.

L'obstrucció ha forçat la detenció immediata de tots els combois que circulaven per la zona, deixant els passatgers a l'espera d'una solució. Davant d'aquesta situació, Renfe ha reaccionat amb celeritat activant un servei alternatiu per carretera.

Diversos autobusos han estat mobilitzats per cobrir el trajecte afectat i garantir que els viatgers poguessin arribar als seus destins, encara que amb els inevitables retards i molèsties que una incidència d'aquesta magnitud comporta.

Aquest tall a la R14 s'ha convertit en l'epicentre d'un dia marcat pel temporal, portant Protecció Civil a activar l'alerta del pla Inuncat per gestionar els riscos derivats de les inundacions.

Un reguitzell d'incidències més enllà de les vies

L'aturada ferroviària, si bé ha estat la incidència més notòria, no ha estat l'única. El temporal ha deixat la seva empremta en múltiples punts, obligant els cossos d'emergència a multiplicar-se.

Fins a les cinc de la tarda, els Bombers de la Generalitat havien atès una quarantena d'avisos relacionats directament amb la pluja. La majoria d'aquestes intervencions s'han degut a la caiguda d'arbres sobre la calçada, inundacions de baixos i garatges, i la necessitat de sanejar elements estructurals amb risc de despreniment.

| ACN, XCatalunya, Bebee

Les comarques centrals de Catalunya han estat les més afectades, concentrant 14 d'aquests serveis, seguides de prop per la zona metropolitana nord, amb 12 actuacions. En aquesta darrera àrea, les pluges han arribat acompanyades de fenòmens extrems com calamarsa, pedra i ratxes de vent molt fortes, que han incrementat la sensació de perill i han causat danys materials. A més, la xarxa viària també ha patit talls puntuals, com el registrat a la carretera BP-4653, a l'altura de Sant Martí d'Albars, a la comarca del Lluçanès.