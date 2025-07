Espectacular accident d’un camió a la N-240

Una imatge insòlita ha interromput la normalitat d'una de les principals artèries viàries de la província de Tarragona durant la tarda d'aquest dimecres. El protagonista, un vehicle de gran tonatge la càrrega del qual, composta per enormes tubs de plàstic, ha quedat escampada sobre l'asfalt, obligant a una intervenció d'emergència i generant un considerable caos circulatori.

El succés, tot i que visualment impactant, s'ha saldat afortunadament sense ferits, però ha posat de manifest una vegada més els riscos inherents al transport de mercaderies pesades per carretera.

L'incident ha tingut lloc en un punt clau per a la mobilitat de la comarca, un nus de comunicacions que diàriament suporta una alta densitat de trànsit, barrejant vehicles lleugers amb el constant trànsit de camions que abasteixen el teixit industrial de la zona. L'escena semblava treta d'una pel·lícula: un gegant de la carretera aturat al voral i la seva mercaderia obstaculitzant completament el pas, un obstacle imprevist que ha posat a prova la paciència de desenes de conductors.

| Canva

Una càrrega de grans dimensions envaeix la calçada

Els fets s'han precipitat pocs minuts abans de les quatre de la tarda. Concretament, l'avís als serveis d'emergència s'ha registrat a les 15:56 hores a través del telèfon 112.

Un camió que circulava per la carretera N-240, a l'altura del terme municipal de Valls, capital de l'Alt Camp, ha patit un contratemps que ha provocat la caiguda de la totalitat de la seva càrrega. Es tractava d'una partida de tubs de grans dimensions, probablement destinats a alguna obra civil o canalització, que han quedat escampats sobre la via.

La imatge difosa pels mateixos equips d'emergència mostrava la magnitud del problema. Els tubs, d'un diàmetre considerable, ocupaven ambdós carrils de la circulació, fent impossible el trànsit de vehicles. La ràpida senyalització del perill ha estat crucial per evitar col·lisions secundàries, en una via que connecta importants localitats com Tarragona, Montblanc i Lleida, i que és fonamental per a l'economia local. El vehicle pesant, per la seva banda, romania estacionat a un costat, mentre els operaris treballaven per solucionar la situació.

Ràpida intervenció dels serveis d'emergència

Després de rebre l'alerta, s'han mobilitzat amb celeritat els recursos necessaris per fer front a la incidència. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya s'han desplaçat fins al lloc exacte del succés. La seva tasca ha estat fonamental per retornar la normalitat a la carretera en el menor temps possible.

| ACN

Els efectius, equipats amb el material adequat, han retirat un per un els tubs pesants que bloquejaven la N-240. Les tasques han requerit un esforç coordinat per desplaçar la càrrega a una zona segura que no interferís amb el trànsit. Segons ha informat el cos d'emergències a través dels seus canals oficials, la intervenció s'ha centrat a desbrossar la calçada per poder restablir la circulació com més aviat millor.

Afortunadament, i malgrat l'aparatositat de l'accident, no hi ha hagut danys personals. "Cap ferit" (cap ferit), confirmaven els bombers, una dada que aporta un gran alleujament en un succés que podria haver tingut conseqüències molt més greus.