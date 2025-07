Terrible accident laboral: Mor un home després de quedar atrapat en un carretó

per Iker Silvosa

L'estiu avança amb un balanç tràgic en l'àmbit laboral. Una nova víctima se suma a la llista de persones que han perdut la vida mentre treballaven en plena campanya estival de la collita de fruita. Un succés tan ràpid com devastador ha commocionat companys, autoritats i veïns, i ha reobert el debat sobre les condicions laborals en certs sectors del camp.

Va quedar atrapat per les cames sota una carreta

Els fets van tenir lloc dilluns a la tarda en una finca agrícola situada al terme municipal de Saidí, al Baix Cinca, una zona intensament dedicada a la collita de fruita durant els mesos d'estiu. Segons fonts del Govern d'Aragó, l'accident va tenir lloc quan un treballador, d'aproximadament 50 anys, va quedar atrapat sota una carreta que es va bolcar inesperadament mentre feia tasques rutinàries.

El vehicle agrícola li va immobilitzar les dues cames, provocant fractures molt greus a ambdues extremitats. Va ser un altre operari qui el va trobar atrapat i va donar l'avís d'alarma de seguida. Tot i la rapidesa amb què es van activar els serveis d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. L'helicòpter del 112 fins i tot va ser desactivat minuts després d'enlairar-se, en confirmar-se la mort per part dels sanitaris desplaçats a la finca.

L'alcaldessa de Saidí, María José Vicente, va confirmar l'accident, tot i que no va oferir més detalls sobre com es va desenvolupar exactament. De moment, les autoritats investiguen si hi va haver fallades en les mesures de seguretat o si es va tractar d'un error fortuït en el maneig de la carreta.

La segona víctima mortal en la campanya de fruita

Aquest tràgic succés es converteix en la segona mort laboral registrada al Baix Cinca en el que portem d'estiu, ambdues relacionades amb l'exigent campanya de collita de fruita que mobilitza milers de treballadors a la regió. Fa tot just unes setmanes, un altre operari va morir a Fraga a causa d'un cop de calor mentre feia tasques similars. En aquell cas, els seus propis companys van intentar portar-lo al centre de salut de la localitat, tot i que no va arribar-hi amb vida.

El jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Fraga, que estava de guàrdia dilluns, ha assumit la investigació de l'accident de Saidí. A més, la Inspecció de Treball també s'ha personat al lloc dels fets per analitzar l'entorn laboral i determinar si hi havia condicions de risc. Algunes fonts vinculen la finca amb l'empresa Casbad La Litera, una companyia radicada a Altorricó i especialitzada en la producció i comercialització de fruites i hortalisses.

Un estiu marcat per la sinistralitat laboral

La mort d'aquest treballador eleva a 19 el nombre d'accidents laborals mortals registrats enguany a Aragó, segons dades aportades per l'Organització Sindical de Treballadors d'Aragó (OSTA). El sindicat ha qualificat d'“alarmants” aquestes xifres i ha exigit una revisió urgent de les condicions en què desenvolupen la seva feina milers de temporers durant les campanyes agrícoles.

En molts casos, denuncien, es treballa sota altes temperatures, amb jornades extenuants i maquinària la seguretat de la qual no sempre està garantida. Les plataformes sindicals fa anys que alerten del risc que suposen aquests entorns quan no es compleixen de manera estricta els protocols de prevenció de riscos laborals.