Alerta màxima, empitjora la situació en un incendi de vegetació: Més de 50 dotacions

La jornada d'aquest dissabte ha estat marcada per la tensió i la incertesa en un dels episodis més crítics d'incendis que es recorden en el que portem d'any. Les imatges de l'avanç de les flames i la mobilització massiva d'equips d'emergència han fet saltar totes les alarmes, obligant les autoritats a extremar les precaucions i la ciutadania a estar molt pendent de l'evolució de la situació.

Un incendi que s'agreuja per moments

Tot ha començat al voltant del migdia, quan s'ha rebut el primer avís d'un incendi de vegetació agrícola. Encara que en un principi la intervenció semblava estar sota control, el foc ha mostrat una evolució desfavorable a causa de les condicions del terreny i la meteorologia. Segons la informació proporcionada per Bombers de la Generalitat, l'incendi hauria començat en un vehicle, propagant-se després als camps de cultiu, molts d'ells encara sense segar. Aquest fet ha incrementat el potencial destructiu del foc, facilitant un avanç ràpid i incontrolable en qüestió de minuts.

L'operatiu inicial, format per una desena de dotacions terrestres i tres mitjans aeris, s'ha anat reforçant a mesura que la magnitud de l'incendi augmentava. El nombre d'efectius i recursos desplaçats a la zona no ha deixat de créixer al llarg de la tarda: en un primer moment, prop de 30 bombers treballaven sobre el terreny, però amb el pas de les hores, la xifra ha superat les 50 dotacions, entre terrestres i aèries, recolzades a més per unitats de Mossos d'Esquadra i Protecció Civil.

| @bomberscat

Els mitjans aeris han centrat els seus esforços en els punts més crítics, especialment al cap i al flanc esquerre, que han estat els sectors amb més activitat i risc.

L'evolució de l'incendi ha obligat els equips d'emergència a adoptar mesures excepcionals. S'està prioritzant el llançament d'aigua des d'helicòpters i avions sobre les zones on el foc amenaça d'arribar a zones agrícoles encara per segar, una circumstància que podria multiplicar els danys en qüestió de minuts. Tractors de la zona estan col·laborant obrint franges de terra per intentar frenar la progressió de les flames, mentre els efectius coordinaven les descàrregues aèries i les tasques d'extinció a terra.

Les autoritats no han trigat a fer una crida a la població perquè eviti desplaçaments innecessaris i no s'acosti a la zona afectada. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla INFOCAT per la simultaneïtat de diversos incendis a Catalunya, sol·licitant el confinament preventiu dels municipis més propers i restriccions de circulació a carreteres properes, entre elles l'A-2. Aquesta resposta es deu al perill real que l'incendi superi la capacitat de control si les condicions no milloren.

La magnitud d'aquest incendi es reflecteix no només en el nombre d'efectius desplegats, sinó també en l'extensió de terreny calcinat. Segons les últimes dades confirmades, l'incendi de Granyena de Segarra ja afecta unes 410 hectàrees de vegetació agrícola.