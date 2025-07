Tres ferits en un incendi a l'interior d'una llar: Traslladats a l'hospital

De vegades, la matinada es veu alterada per una inesperada emergència domèstica que obliga a desplegar recursos i posa en alerta tant els serveis sanitaris com els cossos de seguretat. La ràpida actuació dels equips especialitzats pot marcar la diferència entre un ensurt i una tragèdia més gran, especialment quan l'incident ocorre a l'interior d'un habitatge amb veïns descansant.

El matí de dilluns 21 de juliol ha començat de manera abrupta per a alguns residents de la comarca d'Osona. Segons la informació publicada per les autoritats, els serveis d'emergència van rebre una trucada d'alerta poc abans de les cinc del matí. L'avís, registrat a les 04:45 hores, alertava d'un incendi originat a l'interior d'un pis, en el qual aparentment un aparell elèctric hauria començat a cremar, generant una intensa fumera.

La ràpida intervenció dels Bombers de la Generalitat, que van desplaçar una dotació al lloc, va permetre contenir el foc abans que les flames es propaguessin per l'edifici. Aquest immoble, de planta baixa i dos pisos, es troba en un carrer residencial tranquil, on els incidents d'aquesta naturalesa no són habituals. Malgrat l'ensurt, no va ser necessari evacuar tots els veïns, tot i que la presència de fum sí que va obligar a intervenir els equips sanitaris.

| ACN

Tres persones ateses per inhalació de fum

L'impacte de l'incendi no només va ser material. Tres persones que es trobaven a l'habitatge afectat van haver de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a causa de la inhalació de fum. Els sanitaris van activar dues unitats i, després de les primeres atencions al lloc dels fets, van decidir traslladar els afectats a l'Hospital de Vic per a un seguiment més exhaustiu. La inhalació de fum, fins i tot en episodis breus, pot tenir conseqüències greus per a la salut, especialment per a persones grans, infants o qui pateix afeccions respiratòries prèvies.

Fonts oficials han confirmat que les tres persones es trobaven conscients en el moment de ser traslladades i que el seu estat, en principi, no revesteix gravetat. Tanmateix, aquest tipus d'incidents sempre genera preocupació a la comunitat i obliga a recordar la importància de mantenir els dispositius elèctrics en bon estat, així com de comptar amb mesures de prevenció i detecció primerenca d'incendis a les llars.

Els Bombers de la Generalitat, després de controlar el focus i ventilar l'habitatge, han recordat en diverses ocasions la necessitat d'extremar les precaucions amb els aparells elèctrics, especialment durant els mesos d'estiu, quan l'ús de certs dispositius pot incrementar-se. Els incendis en l'àmbit domèstic solen tenir origen en petits descuits o en fallades tècniques d'electrodomèstics, i la inhalació de fum representa un dels principals perills per als ocupants de l'habitatge.