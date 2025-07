Avís urgent després de la tragèdia d’ahir: 143 viles en risc alt d’incendi forestal

L'alarma no ha desaparegut ni un sol minut des de l'última tragèdia. Quan semblava que la pitjor cara del foc havia donat una treva, l'amenaça es manté ferma, marcada ara per l'ombra d'un gran incendi que va arrasar més de 5.500 hectàrees en menys de 24 hores i ha deixat tota una regió en estat de màxima alerta. La calor no dona respir i les autoritats insisteixen, al llarg d'aquesta jornada, que el perill segueix present i pot agreujar-se en qualsevol moment.

Catalunya afronta avui una de les jornades més delicades de l'estiu després de l'incendi forestal d'ahir, que va obligar a mobilitzar tots els cossos d'emergència i que, per la seva virulència, ha fet saltar totes les alarmes. L'episodi, que va assolar diverses comarques de l'interior, és un dels més destructius registrats els últims anys i ha estat el detonant d'una reacció en cadena d'advertiments i mesures de prevenció per part de totes les autoritats competents.

Des de primera hora del matí, tant Bombers de la Generalitat com Agents Rurals i el Departament d'Agricultura han llançat avisos reiterats a la ciutadania. El risc d'incendi forestal continua sent extrem i la previsió meteorològica no ajuda: s'esperen noves tempestes acompanyades de vents intensos i llamps, condicions que poden tornar a fer saltar l'espurna en qualsevol moment.

Les dades oficials actualitzades mostren que 143 municipis de 16 comarques es troben avui sota el nivell 3 del Pla Alfa, una de les màximes alertes de prevenció per incendi forestal a Catalunya. A més, altres 155 localitats presenten un risc “molt alt” i 488 més, risc “alt”. El mapa interactiu de predicció d'incendis forestals publicat avui 2 de juliol de 2025, a les 9:30h, il·lustra una geografia tenyida de vermell i taronja: el perill és màxim en bona part del territori, especialment en comarques com la Noguera, la Segarra, l'Urgell, Garrigues, Priorat, Alt Camp i el sud de Lleida i Tarragona.

Missatges d'emergència i mesures preventives

L'emergència declarada és palpable en la comunicació dels serveis públics. El perfil oficial de Bombers advertia avui que “tenim un dia complicat amb els riscos d'incendis forestals” i que l'entrada de tempestes a la tarda pot complicar encara més les tasques d'extinció. El missatge és clar: cal extremar les precaucions i, davant la mínima sospita de fum o foc, trucar al 112.

Els mapes publicats i difosos tant per Agricultura com pels Agents Rurals mostren l'abast de l'emergència: pràcticament tot l'interior de Catalunya, des de Ponent fins al Prepirineu i el litoral tarragoní, està sota alguna alerta significativa, amb àrees on la restricció d'accessos és total per evitar incidents.