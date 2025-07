Última hora, ferit greu un jove després d'incendiar-se el seu cotxe

per Iker Silvosa

De vegades, el que comença com una tarda tranquil·la pot transformar-se en qüestió de segons en una situació d'emergència extrema. Així va passar aquest dimarts, quan un succés inesperat i de gran gravetat va obligar a desplegar gairebé tots els serveis d'emergències disponibles en una coneguda localitat de la Costa Brava. L'incident ha commocionat residents i visitants, que han estat testimonis de la ràpida resposta i el treball conjunt de veïns i professionals per salvar una vida.

La tarda de dimarts es va tornar dramàtica a l’Estartit, una localitat turística de la província de Girona, quan un jove de 24 anys va resultar ferit d'extrema gravetat després d'incendiar-se el vehicle en què es trobava. Segons la informació confirmada pels serveis d'emergència, l'incident va passar al carrer Montgró, poc abans de les nou del vespre.

Des del Diari de Girona relaten que tot va començar amb una potent explosió que va alertar els residents de la zona. Tot seguit, el vehicle va començar a cremar de manera violenta mentre el jove romania atrapat al seu interior, sense possibilitat d'escapar. La ràpida intervenció de diversos veïns, que no van dubtar a acostar-se al cotxe envoltat de flames, va ser determinant: van aconseguir rescatar-lo i van fer les primeres tasques d'extinció fins a l'arribada dels equips d'emergència.

En pocs minuts, el lloc de l'incident es va omplir d'efectius: patrulles de la Policia Local de Torroella de Montgrí i l’Estartit, agents dels Mossos d'Esquadra, dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre unitats dels Bombers de la Generalitat, que van treballar intensament per sufocar les flames i evitar que el foc es propagués.

Greus cremades i trasllat urgent en helicòpter

L'estat del jove, que va ser rescatat inconscient, presentava cremades extremadament greus a la meitat superior del seu cos, afectant especialment el tòrax, la cara i el tronc. Davant la gravetat de la situació, el SEM va desplegar fins a quatre ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per poder traslladar el ferit tan ràpid com fos possible a un centre hospitalari especialitzat.

Finalment, el jove va ser evacuat d'urgència en helicòpter fins a la Unitat de Grans Cremats de l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, on roman ingressat en estat crític a la UCI. Els metges han destacat la gravetat de les ferides i el risc vital, cosa que obliga a mantenir la màxima prudència respecte a la seva evolució durant les pròximes hores.

Les causes de l'incendi: una espurna fatal

Segons les primeres investigacions dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local, tot apunta que l'explosió que va originar l'incendi es va produir quan la víctima manipulava la caixa de potència d'un aparell de música que estava instal·lant al maleter del cotxe. Per a aquesta operació utilitzava, a més, pots de poliuretà, un material inflamable que, en contacte amb una espurna o un possible curtcircuit, hauria provocat l'explosió i el posterior incendi.

La seqüència dels fets ha estat confirmada per fonts municipals i testimonis directes, que asseguren que el foc va atrapar el jove a l'interior del maleter, impedint-li escapar pels seus propis mitjans. Per precaució, al lloc s'hi va desplaçar també l'equip TEDAX dels Mossos d'Esquadra, especialitzat en explosius, per descartar qualsevol risc afegit.

El tràgic succés a l’Estartit no és un cas aïllat a la província de Girona. En les últimes setmanes, els serveis d'emergències han atès diversos incidents similars. El més recent va tenir lloc durant la revetlla de Sant Joan, quan un lampista va patir cremades molt greus en incendiar-se la seva furgoneta a Empuriabrava. En aquell cas, la víctima també va ser traslladada d'urgència a la mateixa unitat de grans cremats a Barcelona.