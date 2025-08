Espectacular incendi al mig d’un camp

per Mireia Puig

Una tarda tranquil·la de collita, d’aquelles en què el sol d’agost cau a plom i l’aire fa olor de palla seca, es va convertir en un escenari de tensió i flames. El que era una jornada rutinària de feina agrícola va derivar en una emergència que va mobilitzar ràpidament els equips d’extinció.

Una densa columna de fum negre s’alçà sobre el paisatge rural, alertant que alguna cosa greu estava passant i trencant la calma d’un dia d’estiu. El foc, voraç i ràpid, s’havia apoderat de la maquinària, convertint una eina de treball en una bola de foc en qüestió de minuts.

El succés va tenir lloc durant la tarda d’aquest dissabte, 2 d’agost de 2025. Els serveis d’emergència van rebre l’avís a les 16:36 hores a través del telèfon 112. El foc s’havia originat en un camp del terme municipal de Lladurs, a la comarca del Solsonès (Lleida), una àrea on l’agricultura i l’entorn natural defineixen el paisatge i la manera de viure.

@bomberscat

Una tarda de feina agrícola truncada per les flames

Les tasques de recollida de palla eren en ple apogeu. Un tractor arrossegava una empacadora, una màquina essencial per compactar les restes del cereal en bales. És una tasca habitual en aquesta època de l’any, però també una de les més arriscades. La combinació de la calor extrema, la sequedat del rostoll i la intensa feina mecànica dels equips pot crear una tempesta perfecta perquè una simple espurna desfermi el desastre.

I així va ser. Per causes que encara s’investiguen, l’empacadora va començar a cremar. Les flames van trobar en la palla seca i les restes de rostoll del terra un combustible ideal per propagar-se amb una velocitat alarmant.

En pocs instants, la màquina estava completament envoltada pel foc, generant una imatge impactant de destrucció al mig del camp segat. L’operari, afortunadament, es va poder posar a resguard sense patir cap mena de dany personal, però només va poder observar impotent com el foc devorava la seva eina de treball.

La ràpida actuació dels bombers evita un mal major

Davant la virulència de l’incendi i el risc evident que les flames s’estenguessin per la resta del camp i arribessin a zones forestals properes, es va activar un dispositiu dels Bombers de la Generalitat. Tres dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets per fer front a l’emergència. La seva arribada va ser clau per controlar la situació i evitar que les conseqüències fossin molt més greus.

Els efectius van desplegar les seves mànegues i van atacar el focus principal de l’incendi, centrat en la maquinària agrícola. Tot i que la informació inicial difosa pels mateixos bombers a les seves xarxes socials parlava d’un "incendi d’un tractor, una embaladora i rostolls", la realitat, un cop controlat el foc, va ser més matisada.

XCatalunya

L’empacadora va quedar completament calcinada, convertida en un garbuix de ferros irreconeixible, tal com es pot veure a les imatges compartides. Tanmateix, la perícia i la velocitat dels bombers van aconseguir salvar el vehicle principal.

El tractor, que estava unit a la màquina en flames, va poder ser desenganxat i apartat a temps, patint danys menors i evitant així una pèrdua econòmica molt més gran per a l’agricultor. La intervenció també va aconseguir frenar l’avenç del foc sobre el rostoll, limitant la superfície cremada a la zona immediatament circumdant a la maquinària.