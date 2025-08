Un accident a l'N-340 deixa un ciclista ferit greu: Ingressat a l'hospital

A primera hora del matí, la rutina de molts conductors i esportistes s'ha vist abruptament alterada per un succés que ha provocat inquietud i preocupació. Les carreteres, especialment durant els caps de setmana, són escenari habitual de ciclistes que cerquen gaudir de l'esport i la natura, però de vegades, la convivència entre vehicles i bicicletes acaba de manera inesperada.

Avui, la jornada ha començat marcada per una incidència que ha requerit la intervenció dels serveis d'emergència i ha afectat nombrosos usuaris d'una de les vies més transitades del país.

Un succés en plena N-340: xoc i emergència activada

L'accident ha tingut lloc a la coneguda carretera N-340, concretament a l'altura de l’Aldea, una zona on la barreja de trànsit rodat i ciclistes és habitual. Eren les 9:38 del matí quan, segons les dades publicades per Diari Més, un turisme ha col·lidit amb un ciclista que circulava per la via. Les causes del sinistre encara s'estan investigant, però tot apunta a una maniobra desafortunada en una franja horària en què el flux de vehicles ja comença a incrementar-se.

| SEM

Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat ràpidament tant el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) com efectius dels Bombers de la Generalitat. L'actuació dels equips d'emergència ha estat clau per estabilitzar el ciclista ferit, que presentava un estat greu i requeria atenció mèdica urgent. Després d'una primera intervenció al punt de l'incident, s'ha procedit a evacuar-lo en ambulància a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, centre de referència a la zona per a aquest tipus d'urgències.

Retencions i preocupació entre els conductors

La presència dels serveis d'emergència i el mateix sinistre han provocat retencions considerables a l'N-340, especialment durant les hores posteriors a l'accident. Molts conductors han hagut d'armar-se de paciència davant les llargues cues que s'han format mentre els equips intervenien i asseguraven la zona. La circulació s'ha vist afectada fins que els tècnics han retirat les restes de l'accident i s'ha pogut restablir la normalitat.

No és la primera vegada que l'N-340 registra incidents similars, ja que es tracta d'una via amb elevat trànsit i una notable presència de ciclistes, especialment durant els caps de setmana. Les dades dels darrers anys reflecteixen un repunt d'accidents en què es veuen implicats ciclistes i vehicles, un fenomen que preocupa tant les autoritats com les associacions d'usuaris de la bicicleta.

L'estat del ferit i el dispositiu de seguretat

El ciclista, la identitat del qual no ha transcendit, roman ingressat en estat greu a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Els serveis mèdics han destacat la rapidesa amb què va ser atès al lloc de l'accident, un factor que resulta determinant en aquest tipus de situacions on cada minut compta. A més dels sanitaris, la presència dels Bombers ha estat essencial per assegurar la zona i facilitar la feina dels equips mèdics, evitant nous riscos a la carretera.