Espectacular incendi d’un cotxe en plena C-55

per Joan Grimal

Una columna de fum negre, flames que s'alçaven amb força i el trànsit completament paralitzat. Aquesta va ser l'escena que es van trobar desenes de conductors aquest dimarts a la tarda en plena C-55, a l'altura de Clariana de Cardener (Catalunya).

L'avís es va rebre a les 18:50 h a través del 112. Diverses persones van alertar que un turisme estava envoltat de flames, en un tram amb vegetació propera. En pocs minuts, una dotació dels Bombers va arribar al lloc per sufocar les flames, que ja no només afectaven el vehicle, sinó també els marges de la carretera.

Les flames es van estendre a l'entorn

L'incendi va ser especialment aparatós. Les imatges compartides a les xarxes socials mostren com el foc devora el cotxe mentre un dens núvol de fum negre s'enlaira cap al cel, visible des de diversos quilòmetres a la rodona. La calor generada era tal que va obligar a tallar un dels carrils, cosa que va provocar retencions en tots dos sentits de la via.

| @bomberscat, XCatalunya

Tot i que el foc es va extingir en relativament poc temps, les flames van arribar a estendre's a la vegetació de la vora de la carretera. Aquesta circumstància va augmentar el risc que l'incendi es propagués, ateses les altes temperatures que es registraven en aquell moment. L'actuació dels bombers va evitar que les flames anessin a més.

Sense ferits, però amb un gran ensurt

Segons han confirmat fonts oficials, no s'ha registrat cap ferit. El conductor del vehicle va poder sortir a temps i alertar els serveis d'emergència. Testimonis presencials asseguren que el foc es va originar de manera sobtada a la part davantera del cotxe, la qual cosa va obligar el conductor a aturar-se bruscament i sortir corrents del vehicle abans que les flames l'envoltessin completament.

| @bomberscat, XCatalunya

Els Mossos d'Esquadra i els operaris de manteniment de carreteres també es van desplaçar a la zona per gestionar el trànsit i col·laborar en la neteja i senyalització del tram afectat. Durant més d'una hora, la circulació va estar parcialment restringida, fins que es va retirar el vehicle calcinat i es van assegurar els marges.

Una investigació per determinar les causes

Tot i que l'incendi ja està extingit, les autoritats han obert una investigació per determinar l'origen exacte del foc. Tot apunta, en un primer moment, a una avaria mecànica o elèctrica, però no es descarta cap hipòtesi. Aquest tipus d'incendis no són infreqüents a l'estiu, especialment quan les temperatures són elevades.

Aquest incident torna a posar sobre la taula la importància de mantenir el cotxe en bon estat i de reaccionar amb rapidesa davant de qualsevol símptoma inusual, com fum, olor de cremat o llums d'advertència. També demostra l'efectivitat dels serveis d'emergència catalans, que van actuar amb rapidesa i eficàcia per evitar una tragèdia més gran.

Un incendi espectacular a la C-55 que, per sort, no va deixar víctimes, però sí una forta impressió entre els testimonis. El vehicle va quedar completament calcinat i els marges de la carretera, parcialment afectats. La carretera ja ha estat reoberta i el trànsit s'ha restablert amb normalitat.