Tragèdia mortal en un accident terrible a la C-62

per Joan Grimal

Una vegada més, les carreteres catalanes tornen a tenyir-se de tragèdia. Aquest dijous 5 de juny, al tranquil municipi de Sant Bartomeu del Grau, un brutal xoc frontal entre dos vehicles ha deixat una víctima mortal i un ferit en estat crític. El sinistre es va produir al quilòmetre 1,5 de la carretera C-62, a plena llum del dia.

Desplegament d'emergència immediat

L'avís va arribar als serveis d'emergència a les 16:45 h, i ràpidament es va activar un dispositiu de rescat que va incloure sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, dues unitats terrestres del SEM i un helicòpter medicalitzat. La resposta va ser ràpida i coordinada, però no es va poder evitar la pèrdua d'una vida.

La dona morta, identificada amb les inicials D. B. R., tenia 52 anys i era veïna de la localitat propera de Perafita. La seva mort ha causat una gran commoció a la seva comunitat. En aquests pobles petits, les pèrdues se senten com a pròpies, i les xarxes socials locals ja s'han omplert de missatges de condol.

| Gencat

El ferit crític, traslladat al Vall d'Hebron

L'home que va resultar ferit a l'accident va ser evacuat d'urgència en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El seu estat és crític i roman ingressat a la UCI. Les autoritats no han revelat encara la seva identitat, però confirmen que lluita per la seva vida després del violent impacte.

La C-62 no és una via especialment transitada, però la seva configuració, amb corbes tancades i visibilitat reduïda en alguns trams, la converteix en una carretera delicada. Veïns i conductors habituals han denunciat més d'una vegada la manca de mesures preventives en aquest tram concret.

| @mossoscat, XCatalunya, Canva Creative Studio

Investigació en marxa

Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. Tot i que no es descarta cap hipòtesi, s'analitza la possibilitat d'un avançament indegut o una invasió del carril contrari. L'impacte frontal suggereix que un dels vehicles podria haver perdut el control o haver comès una imprudència fatal.

Amb aquesta nova tragèdia, ja són 60 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des de l'inici de 2025, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit. La xifra, alarmant, posa de manifest que els accidents greus continuen sent un problema estructural a la xarxa viària catalana.

Petició de mesures urgents

Després de l'accident, veus veïnals reclamen una revisió urgent de les condicions de seguretat a la C-62. Es demanen millores en la senyalització, controls de velocitat més estrictes i fins i tot la instal·lació de radars en zones especialment perilloses. Per a molts, aquest accident era evitable.

El tràgic accident de Sant Bartomeu del Grau és un recordatori que cap trajecte és insignificant. Cada segon al volant exigeix responsabilitat. I mentre les autoritats investiguen el que ha passat, tota una comunitat plora la pèrdua d'una veïna més. Les carreteres no perdonen els errors, i aquesta vegada, la C-62 n'ha estat testimoni.