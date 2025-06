Un okupa provoca una explosió en un pis abans de ser desallotjat

La tranquil·litat d'un veïnat es va veure abruptament interrompuda per una potent explosió que va sacsejar els fonaments d'una comunitat ja tensionada. El succés, que per fortuna no va deixar víctimes, ha encès les alarmes sobre els perills latents en conflictes d'ocupació il·legal.

Una explosió que ha preocupat els veïns

Dimecres passat a la tarda, una forta detonació va sorprendre els residents d'un edifici de tres plantes. L'explosió, que va tenir lloc en un pis baix, va generar un incendi que va requerir la intervenció immediata dels serveis d'emergència. Els Bombers van aconseguir controlar les flames, mentre que els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per esclarir les causes de l'incident.

Testimonis presencials van informar que, després de l'explosió, un home va abandonar ràpidament el lloc en un vehicle, cosa que suggereix una possible implicació directa en els fets.

Indicis d'un acte premeditat

Les primeres investigacions apunten que l'explosió va ser provocada de manera intencionada. Als voltants de l'immoble, els agents van trobar bidons amb líquids inflamables, presumiblement gasolina, fet que reforça la hipòtesi d'un acte deliberat. Aquests elements estan sent analitzats per determinar-ne la composició exacta i la seva relació amb el sinistre.

El pis afectat havia estat ocupat il·legalment per un individu que, segons els veïns, havia generat conflictes a la comunitat. Després de rebre pressions per abandonar l'habitatge, se sospita que l'ocupant va decidir venjar-se provocant l'incendi abans de marxar-se.

Un acte que té conseqüències

Malgrat la magnitud de l'explosió, no es van reportar ferits. Tanmateix, la virulència del foc va obligar a retirar diversos vehicles estacionats a la via pública per evitar que fossin atrapats per les flames. El pis va quedar completament calcinat i ha estat precintat per la policia, que continua amb les diligències pertinents.

La Unitat d'Investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Granollers ha assumit el cas, treballant en la identificació i localització del sospitós. De moment, no s'han fet detencions.

Cal acabar amb les ocupacions il·legals

Aquest incident posa de manifest els riscos associats a les ocupacions il·legals i la necessitat d'abordar aquesta problemàtica amb polítiques efectives que protegeixin tant els propietaris com les comunitats afectades. L'escalada de conflictes derivats d'aquestes situacions pot tenir conseqüències greus, com s'ha evidenciat en aquest cas.

És imperatiu que les autoritats reforcin els mecanismes de prevenció i resolució de conflictes relacionats amb l'ocupació il·legal, garantint la seguretat i la convivència pacífica als barris.