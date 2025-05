Assassinada una influencer de 23 anys: Anaven a per ella

per Mireia Puig

Una influencer va ser assassinada a sang freda mentre realitzava una transmissió en directe a TikTok des del seu propi negoci. El crim, perpetrat en qüestió de segons davant desenes de seguidors connectats, ha commocionat la societat mexicana i ha encès novament les alarmes sobre la seguretat de les dones i figures públiques exposades a les xarxes socials.

L'atac, que va tenir lloc en un establiment d'estètica situat a Zapopan, a l'estat de Jalisco, es va produir a la tarda de dimarts i va ser gravat en part per la mateixa víctima, que interactuava en temps real amb els seus seguidors quan va ser executada.

Un crim sobtat en plena emissió

Segons fonts oficials, la jove es trobava realitzant una sessió de preguntes i respostes en directe amb els seus seguidors. En la transmissió, que aviat va ser interrompuda per la tragèdia, va arribar a expressar la seva preocupació per una situació que semblava inquietar-la. Alguns usuaris asseguren haver-la sentit mencionar un lliurament que considerava “estrany” i que l'havia posat en alerta.

| max-kegfire de Getty Images, Pinterest, XCatalunya

Només minuts després, un home va entrar al local de bellesa. L'escena va ser surrealista: enmig de la normalitat aparent de la conversa digital, es va sentir una veu masculina preguntant si ella era la persona que buscava. La jove va respondre afirmativament i, sense més, el subjecte va treure una arma i li va disparar en diverses ocasions, causant-li la mort instantània. Després va fugir del lloc en una motocicleta.

Impacte immediat i reacció de les autoritats

L'escena es va tornar viral ràpidament a les xarxes socials. Molts seguidors, al principi incrèduls, van pensar que es tractava d'una broma o un efecte escenogràfic. No obstant això, la confirmació de la defunció i la posterior retirada del vídeo van provocar una onada d'indignació, dolor i impotència.

| Google Maps, Policía Nacional, XCatalunya

La Fiscalia General de l'Estat de Jalisco ha obert una investigació per feminicidi. Segons fonts properes al cas, s'estan analitzant les imatges de càmeres de seguretat de l'entorn del local, així com el testimoni de treballadors i clients que es trobaven a prop del lloc.

Els investigadors no descarten cap hipòtesi, encara que en les primeres hores s'ha contemplat la possibilitat que es tractés d'un atac planificat. El fet que l'assassí preguntés per la víctima pel seu nom i actués sense dubtar reforça aquesta sospita. A més, s'ha sol·licitat la col·laboració ciutadana per localitzar l'agressor.

Indignació a les xarxes i clamor social

L'assassinat ha provocat una onada de reaccions a tot el país. Centenars d'influencers, periodistes, figures públiques i ciutadans han condemnat el crim i han exigit mesures urgents per protegir les dones. Diversos col·lectius feministes han convocat concentracions i accions de protesta.

La conversa també ha reobert el debat sobre l'exposició pública a les xarxes socials, especialment de les dones joves que generen contingut des d'espais personals o professionals que poden resultar vulnerables. Les plataformes com TikTok, on la víctima acumulava una audiència considerable, també han rebut crítiques per la facilitat amb què certs esdeveniments violents poden quedar registrats.

Una vida truncada

La víctima no era una desconeguda per als seus seguidors. Tenia una presència activa a les xarxes socials on compartia contingut sobre bellesa, salut, benestar i apoderament femení. Havia guanyat notorietat en concursos de modelatge i havia fundat el seu propi negoci, un saló d'estètica, que en poc temps s'havia convertit en un referent entre joves de la seva comunitat.

Darrere de la seva imatge pública, molts seguidors destacaven la seva proximitat, el seu somriure constant i el seu afany per inspirar altres dones a emprendre. El seu assassinat ha deixat un buit dolorós i una pregunta que ressona en tots els racons d'internet: fins quan la violència seguirà arrabassant vides impunement?

El seu nom era Valeria Márquez. Tenia 23 anys.