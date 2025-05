Problemes a la B-20 en hora punta: Un accident genera llargues cues, carril tallat

per Iker Silvosa

La mobilitat a les grans ciutats es converteix en un desafiament constant durant les hores punta, especialment quan ocorre algun imprevist en vies importants. Aquest ha estat precisament el cas aquesta tarda en una coneguda carretera catalana, quan un accident ha interromput la fluïdesa del trànsit i ha complicat notablement els desplaçaments.

Accident i retencions des de primera hora de la tarda

Passades les tres de la tarda d'aquest dimecres 14 de maig, les autoritats han confirmat un accident a la Ronda de Dalt (B-20), concretament a l'altura de Sant Gervasi, en sentit Llobregat. El succés ha obligat al tancament temporal d'un dels carrils, provocant una considerable retenció que comença des de la zona d'Horta, un dels punts més concorreguts en aquesta franja horària.

Segons la informació difosa pel servei oficial de trànsit català, aquest incident ha generat embussos que assoleixen una longitud aproximada de 3,5 quilòmetres. Els vehicles afectats han hagut de reduir notablement la velocitat, complicant la circulació en ambdós sentits a causa de la curiositat i les maniobres habituals derivades d'aquest tipus de successos.

| ACN

Afectacions addicionals en el trànsit

No ha estat aquest l'únic tram afectat a la B-20, ja que diferents punts han experimentat també problemes relacionats amb l'alt volum de vehicles habitual a la via durant aquestes hores del dia. A Sant Boi de Llobregat i Prat de Llobregat, el trànsit ha estat qualificat com de circulació intensa, amb cues de fins a un quilòmetre. A Santa Coloma de Gramenet, també s'ha registrat una situació similar, generant retencions i circulació lenta.

Aquests problemes de mobilitat han coincidit amb l'horari de sortida de nombrosos treballadors, cosa que agreuja encara més la dificultat per gestionar el trànsit i genera frustració en els conductors que es veuen obligats a utilitzar rutes alternatives o suportar llargues esperes per arribar als seus destins.

La Ronda de Dalt és una artèria fonamental a la xarxa viària metropolitana de Barcelona. Incidents com el que ha ocorregut avui posen de manifest la vulnerabilitat del sistema viari quan sorgeix qualsevol inconvenient inesperat. Davant aquesta situació, els organismes responsables de la mobilitat solen recomanar rutes alternatives o ajustos horaris en els desplaçaments per evitar quedar atrapats en aquest tipus d'embussos.

La gestió ràpida i eficaç d'aquests incidents és clau per minimitzar-ne l'impacte. En el cas d'avui, els equips d'emergència i manteniment viari s'han desplaçat ràpidament a la zona per alliberar com més aviat millor el carril afectat i permetre la recuperació gradual del flux vehicular.