Apareix un cadàver al costat del riu Llobregat

per Iker Silvosa

La tarda de diumenge va quedar marcada per un succés inquietant a Cornellà de Llobregat. Diversos agents es van desplaçar a la zona propera al llit del riu després de rebre una trucada que alertava de la presència d'un cos. Quan van arribar, van constatar una troballa que va generar preocupació tant a la policia com als veïns.

L'avís es va produir al voltant de les 15.30 h. Una persona assegurava haver vist un cadàver en una zona de vegetació espessa, de difícil accés. Fins allà es van traslladar dotacions dels Mossos d'Esquadra, la policia local de Cornellà i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). De tot això ha informat en primícia El Periódico.

| Ajuntament de Cornellà de Llobregat

En examinar el cos, es va confirmar que pertanyia a una dona que aparentment portaria dies morta. El cadàver no presentava indicis de criminalitat, tal com apunten les primeres informacions. Les autoritats consideren la possibilitat que la mort es produís setmanes enrere.

Aquesta hipòtesi pren força pel fet que la roba esportiva i l'estat del cos suggereixen certa antiguitat en la data de la defunció. Així i tot, els agents continuen amb la investigació per descartar qualsevol escenari no contemplat. L'informe de l'autòpsia serà la peça clau per obtenir respostes definitives.

Dues setmanes desapareguda

Les primeres investigacions assenyalen que la difunta podria ser una veïna de 51 anys que va desaparèixer el 19 de gener. El Periódico recull que aquesta dona, identificada per les seves inicials S.G.L., va ser denunciada com a desapareguda per la seva família en aquelles dates. De confirmar-se la identitat, es tractaria d'un cas amb setmanes de misteri darrere seu.

Tres dies després de la desaparició, la família va contactar amb l'associació SOS Desapareguts per difondre l'alerta. Fins i tot es van utilitzar xarxes de caixers automàtics per ampliar la recerca. Així mateix, la policia catalana va llançar un avís a les seves xarxes en un intent de recollir pistes sobre el parador de la dona.

Ara, els Mossos d'Esquadra esperen els resultats de l'autòpsia. Amb això pretenen comprovar si les dates de la mort coincideixen amb la desaparició denunciada. De moment, la investigació roman oberta i es manté la cautela. Encara que tot indica la inexistència d'un mòbil criminal, no es descartarà res fins que les proves forenses aportin conclusions clares. Tampoc s'ha facilitat informació relativa a la causa concreta de la defunció.

Els Mossos continuen recollint testimonis i indicis al voltant del lloc dels fets. L'accés complex a la ribera complica les tasques d'inspecció i l'aixecament d'evidències. Així i tot, els agents continuen treballant per dotar de certesa aquest succés que ha sacsejat la calma dominical de Cornellà.