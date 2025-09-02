Pas endavant molt important que podria resoldre el crim d’Helena Jubany

La Fiscalia ha demanat que se citi a declarar Santi Laiglesia, investigat en el cas del crim d'Helena Jubany, morta l'any 2001, i que es reobri el procediment a Ana Echaguibel, ja arxivat. A la nota on informa d'aquest nou pas del procés no hi apareixen els noms de les dues persones, però fonts properes al cas els han confirmat a l'ACN.
El ministeri públic ha fet la petició després que les ampliacions dels informes biològics d'ADN que va demanar a la policia científica hagin donat “resultats genètics positius”, segons el ministeri públic. L'advocat Benet Salellas, que defensa els interessos de la família Jubany, ha fet públic a X un extracte de l'informe que constata presència d'ADN de Laiglesia al jersei de Jubany guardat des de fa 25 anys.
“Després de la persistència infatigable de més de 20 anys de la família d'Helena Jubany, hem sabut de qui era l'ADN masculí del seu jersei. Ara podem garantir, finalment, que tindrem judici”, ha indicat Salellas a la xarxa social.
En el cas d'Echaguibel, cal recordar que l'acusació particular ja havia demanat que se la tornés a investigar. Ara, arran de l'ampliació de l'informe de la policia científica sobre les mostres d'ADN, la Fiscalia s'afegeix a la petició perquè es pugui comprovar si alguna de les noves traces genètiques detectades a la peça de roba de Jubany coincideix amb la seva.
A finals de juny la jutgessa de Sabadell que instrueix el cas ja va demanar a la Policia Judicial que busqués mostres de l'ADN d'una altra de les quatre persones que en algun moment han estat investigades en l'assumpte, Montserrat Careta, perquè es pogués determinar si coincidia amb el que es va trobar al jersei que la víctima portava el dia de la mort.
Un cas que va tenir una investigació nefasta
Careta es va suïcidar el 2002 a la presó de Wad-ras, i el jutjat que va instruir aquell cas va ordenar aleshores a l'Institut Nacional de Toxicologia que es conservessin mostres del cos. El passat juny la jutgessa va demanar que es comprovés si aquestes mostres encara existien, per fer-les arribar, en cas afirmatiu, a la Policia Científica de Madrid, que és qui analitza el jersei de Jubany.
Des de 2001 hi ha hagut quatre investigats en el cas, la mateixa Careta, Santi Laiglesia, Xavi Jiménez i Ana Echaguibel. A mitjans de 2022 transcendia que la policia científica havia trobat mostres d'ADN d'almenys dues persones al jersei que la víctima portava el dia que va ser assassinada, 21 anys abans, i va demanar perfil d'ADN de les quatre persones.
De moment, la jutgessa de Sabadell ha denegat l'extracció d'ADN d'Echaguibel. Sí que s'han pres mostres a Laiglesia i a Jiménez. Al novembre de l'any passat la Policia Científica apuntava l'alta probabilitat que l'ADN de Laiglesia estigui present al jersei. De Jiménez no es va trobar ADN compatible.