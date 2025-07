Anuncis urgents de Rodalies Catalunya i Renfe per l’episodi de tempestes

La tarda a Catalunya ha fet un gir inesperat arran de l'empitjorament dràstic de la situació meteorològica. L'ambient, ja enrarit per les advertències de Protecció Civil i Meteocat, s'ha vist encara més tensionat amb l'anunci oficial de Rodalies Catalunya i Renfe sobre la suspensió total de la circulació ferroviària. Aquesta mesura excepcional, inèdita en els darrers anys, busca preservar la seguretat de milers de passatgers davant d'un episodi de pluges torrencials i risc d'inundacions sense precedents.

Suspensió total de trens i tancament d'estacions: una decisió històrica

A partir de primera hora de la tarda, els responsables de Rodalies Catalunya han comunicat, a través dels seus canals oficials i xarxes socials, la interrupció immediata de tots els serveis de rodalia i regionals al territori català.

L'avís subratlla que la circulació estarà suspesa “fins a nou avís”, sense oferir encara una previsió concreta de quan es podrà restablir el servei. La mesura afecta tant trens amb origen i destinació a Barcelona com a les principals línies que connecten amb València.

| ACN, @rodalies, XCatalunya, Protecció Civil

La situació també ha obligat a cancel·lar trens entre Alcalà de Xivert i Castelló de la Plana, arran d'una avaria en l'electrificació causada per les tempestes. L'empresa insisteix que la prioritat és garantir la seguretat de viatgers i personal ferroviari, i que qualsevol desplaçament per la xarxa de Rodalies queda, per ara, completament descartat.

Sense alternatives de transport: l'impacte en la mobilitat

L'escenari de risc és tal que Renfe no pot garantir serveis alternatius per carretera. Per motius de seguretat, també s'ha procedit al tancament de nombroses estacions per evitar aglomeracions i protegir els usuaris.

Una excepció destacada és l'estació de Barcelona-Sants, que es manté oberta únicament com a refugi per resguardar-se de les inclemències meteorològiques i protegir aquells que ja es troben al recinte. Tanmateix, l'accés a les andanes romandrà tancat mentre duri l'alerta.

Aquesta decisió té un impacte immediat en la mobilitat de milers de persones, especialment en un dia feiner en ple mes de juliol, quan el trànsit de passatgers sol ser elevat. Les imatges de pantalles informatives anunciant la interrupció del servei i la presència d'equips de seguretat a les estacions evidencien la magnitud de l'emergència.

Un episodi que posa a prova la resiliència del transport a Catalunya

El pla d'emergència INUNCAT activat per Protecció Civil, sumat a la coordinació dels serveis ferroviaris i les autoritats, busca minimitzar els riscos derivats de les pluges torrencials que afecten tota la regió fins a les 21 h, tot i que la incertesa es manté respecte a la durada real de l'episodi.

| ACN

Les tempestes, a més de provocar inundacions en zones urbanes i rurals, han causat incidències greus a les infraestructures ferroviàries. L'avaria entre Alcalà de Xivert i Castelló, atribuïda directament a l'impacte de les pluges i descàrregues elèctriques, és un exemple clar de com aquests fenòmens extrems poden afectar serveis clau en qüestió de minuts.