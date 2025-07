Un incendi ocorregut durant la matinada d'aquest dissabte ha generat incertesa i preocupació, especialment després de la inesperada resposta oficial de les autoritats locals. El foc ha afectat un centre religiós en procés d'obertura, despertant inquietud a la comunitat local i diverses especulacions sobre les seves causes reals.

Els fets: una matinada en flames

A les 3:35 hores d'aquest dissabte, els serveis d'emergència van rebre un avís urgent. Les flames s'estenien ràpidament per una mesquita situada a la localitat de Piera, a la comarca de l'Anoia, que encara no havia estat inaugurada formalment. De seguida, sis dotacions de bombers es van mobilitzar cap al lloc.

En arribar, van comprovar que el foc es trobava completament desenvolupat, tot i que gràcies a la ràpida intervenció, a les 4:09 hores van aconseguir extingir-lo completament. Es va constatar que l'incendi no havia causat víctimes ni ferits, ja que el recinte encara no comptava amb permís per a la seva activitat regular i, per tant, estava buit en el moment del sinistre.

| ACN

Investigació oberta: totes les hipòtesis sobre la taula

Els Mossos d'Esquadra han anunciat que ja hi ha una investigació oberta per esclarir les causes de l'incendi. Les autoritats han afirmat amb prudència que no es descarta cap hipòtesi, deixant obertes múltiples línies d'investigació, des de causes accidentals fins a la possibilitat d'un acte deliberat.

La situació és especialment delicada a causa del context local recent. Només uns mesos enrere, al maig, la localitat va ser escenari d'un atac contra un centre de menors, després que augmentessin els casos d'agressions de Menes a nois de la població.

L'Ajuntament i la seva resposta contradictòria

Un dels aspectes més polèmics després d'aquest incendi ha estat la resposta institucional oferta per l'Ajuntament de Piera. En un comunicat oficial, el consistori va afirmar que no hi havia vinculació entre aquest fet i els conflictes de setmanes enrere. Una cosa que contradiu els Mossos, que no descarten cap hipòtesi, i que demostra la voluntat de l'Ajuntament woke de tapar els problemes.

| Govern

L'alcaldessa, Carme González, en declaracions posteriors a TV3, es va mostrar taxativa en desvincular aquest incendi de l'atac ocorregut al maig contra el centre de menors. González va qualificar l'incendi com un "fet puntual" i va defensar la bona integració i cohesió social de la comunitat musulmana a Piera.

Aquestes afirmacions, però, han generat dubtes, ja que la realitat és ben diferent. La gent n'està farta. La contradicció ha portat alguns ciutadans a qüestionar la claredat i coherència en la comunicació institucional en moments tan sensibles.

Crida a la calma i suport institucional

En paraules de l'alcaldessa González, les autoritats municipals continuaran treballant per esclarir totalment el que ha passat i garantir la tranquil·litat al municipi.

L'incident, més enllà de la seva resolució tècnica i jurídica, ha posat en evidència la importància d'una comunicació institucional clara i coherent, especialment en contextos delicats on qualsevol missatge contradictori pot incrementar tensions o malentesos.