Anunci urgent de Trànsit pel tall de l’AP-7: A quina hora es torna a obrir

La paciència de milers de conductors atrapats a l'autopista AP-7 es troba al límit des de primera hora del matí. Després d'hores d'incertesa pel greu accident d'un camió, les autoritats acaben d'oferir una primera estimació. El Servei Català de Trànsit ha emès un comunicat crucial que aporta un horitzó temporal per a la reobertura parcial de la via.
L'actualització, tot i que esperada per molts, confirma que la solució al caos no serà immediata. La complexitat dels treballs al punt del sinistre obliga a mantenir el tall durant diverses hores més, allargant el col·lapse.
L'actualització ha arribat a través de les xarxes socials, un canal directe per informar la ciutadania afectada per aquesta greu incidència. Cap a les deu del matí, Trànsit confirmava que l'operació per alliberar la calçada és d'una enorme complexitat.
En una imatge difosa es pot apreciar la magnitud de la intervenció, amb maquinària pesada en plena acció. L'anunci més important és que es preveu que no es podrà obrir un o dos carrils en sentit nord fins d'aquí a unes quatre hores. Això situa la possible reobertura parcial de l'autopista no abans de les dues de la tarda.
Una operació de gran envergadura a l'autopista
El motiu d'aquesta llarga espera rau en la naturalesa de l'accident i de la càrrega implicada. Retirar diverses tones de bigues de ferro escampades per l'asfalt és una tasca que requereix precisió i potència. Dues imponents grues ploma, vehicles especialitzats en l'elevació de càrregues molt pesades, treballen sense descans al punt quilomètric 242.
Aquestes màquines, amb els seus braços articulats, són les encarregades d'aixecar una a una les bigues per dipositar-les en altres camions. L'operació es realitza amb la màxima cautela per no generar més danys ni posar en risc els operaris.
Tot el dispositiu d'emergències, amb els Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra, continua desplegat a la zona. La seva tasca és fonamental per coordinar el trànsit, assegurar el perímetre i facilitar la feina de la maquinària pesant.
Els agents de trànsit tenen la difícil missió de gestionar les monumentals retencions que persisteixen a la via. La investigació sobre les causes de l'accident també segueix el seu curs de manera paral·lela, tot i que la prioritat absoluta és desbrossar l'autopista. La seguretat és el factor principal que condiciona la velocitat a què es desenvolupen tots els treballs.
L'impacte persistent a la xarxa viària de Tarragona
Aquesta previsió de reobertura implica que el col·lapse viari a la demarcació de Tarragona s'estendrà durant tot el matí. El tall total en sentit Barcelona es manté, amb el desviament obligatori del trànsit cap a rutes secundàries.
L'únic carril obert en sentit sud continua sent insuficient per absorbir el dens flux de vehicles. Les cues quilomètriques són la tònica dominant en ambdós sentits, així com a l'autovia A-7, la principal alternativa. Aquesta via continua saturada, demostrant la importància cabdal de l'AP-7 com a eix vertebrador del Corredor Mediterrani.
Per als transportistes i conductors, aquest anunci suposa un exercici de paciència i la recerca de noves rutes si és possible. L'incident no només afecta la mobilitat dels turismes, sinó que impacta de ple en la cadena logística i el transport de mercaderies.
L'AP-7 és una artèria econòmica vital que connecta el territori amb la resta d'Europa. Cada hora que roman tancada representa un cost significatiu per a moltes empreses. La situació actual és un clar recordatori de com un únic esdeveniment pot desencadenar un efecte dominó de conseqüències massives.