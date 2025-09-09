Caos a l'A-2 per culpa d'un accident

La jornada d'aquest dimarts ha començat amb serioses complicacions per a milers de conductors que es dirigien als seus llocs de treball. El que semblava ser un matí rutinari de setembre es va transformar en una llarga espera per a molts. Un incident en una de les artèries viàries més importants del país va desfermar un col·lapse considerable.
La paciència dels usuaris va ser posada a prova des de primera hora, generant un escenari de frustració i avanç lent a l'asfalt. El so dels motors al ralentí i la incertesa es van convertir en la banda sonora d'un dia que començava amb mal peu.
El motiu d'aquest monumental embús no va trigar a conèixer-se, confirmant les sospites dels conductors atrapats. Un accident de trànsit va ser el desencadenant de les llargues cues que van posar en escac la circulació.
Concretament, els fets van tenir lloc a l'autovia A-2, a l'altura del municipi de Castellbisbal. El Servei Català de Trànsit (SCT) va informar del succés a través dels seus canals oficials a les 8:51 del matí. L'avís confirmava l'existència de retencions que arribaven als tres quilòmetres en sentit Lleida, afectant una de les vies amb més densitat de trànsit del Vallès Occidental.
L'epicentre del col·lapse matinal
L'accident ha tingut lloc en un tram especialment sensible pel seu volum de trànsit diari, on milers de vehicles circulen cada hora. Tot i que els detalls exactes del xoc no han transcendit completament, incidents d'aquesta naturalesa solen requerir una intervenció ràpida.
Les primeres informacions apuntaven a una col·lisió que va obligar a neutralitzar part de la calçada per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Immediatament, es van desplaçar al lloc patrulles dels Mossos d'Esquadra per regular el trànsit i assegurar la zona de l'impacte.
La seva tasca va resultar crucial per evitar mals majors i gestionar el flux de vehicles de la millor manera possible donades les circumstàncies.
La congestió no només va afectar turismes, sinó també un gran nombre de vehicles pesants que utilitzen aquesta ruta com a corredor logístic fonamental.
L'autovia A-2 és un eix vertebrador que connecta l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'interior de Catalunya i la resta de la península. Per això, qualsevol alteració en el seu funcionament normal té conseqüències directes sobre la mobilitat i l'economia de la regió, generant retards en lliuraments i en la jornada laboral d'incomptables ciutadans.
L'A-2, una artèria vital sota pressió
El tram de l'A-2 a l'altura de Castellbisbal no és aliè a les complicacions viàries. Aquesta autovia suporta una pressió constant a causa de la seva condició de ruta estratègica per al transport de mercaderies i el desplaçament de treballadors.
L'alta concentració de polígons industrials al seu voltant contribueix al fet que el flux de camions i furgonetes sigui incessant al llarg de tot el dia. Aquest factor, combinat amb el trànsit de vehicles particulars, crea un còctel que, davant qualsevol imprevist com un accident, deriva ràpidament en el col·lapse.
Els experts en mobilitat fa temps que assenyalen la vulnerabilitat d'infraestructures com aquesta. La dependència de grans eixos viaris fa que el sistema sigui fràgil.
Un sol vehicle avariat o un petit xoc pot desencadenar un efecte dominó de conseqüències impredictibles.