Anunci urgent de Trànsit per 4 quilòmetres de retencions a la C-58

per Mireia Puig

El dia comença amb un avís que pocs conductors esperaven, posant a prova la paciència de centenars de persones en una de les principals vies d'accés a Barcelona. Una alerta llançada a primera hora del matí ha obligat a canviar rutines i ha marcat el pols de la mobilitat a la regió, generant inquietud entre els habituals d'aquesta ruta estratègica.

Una avaria provoca el col·lapse d'una artèria clau

El succés ha tingut lloc aquest dijous 19 de juny de 2025, quan una incidència mecànica ha acabat col·lapsant la circulació en un tram crític de la xarxa viària catalana.

El Servei Català de Trànsit ha informat, a través del seu perfil oficial a les xarxes socials, de l'existència d'importants retencions a la C-58, en el tram comprès entre Montcada i Reixac i Cerdanyola del Vallès, sentit Barcelona.

| ACN

Segons el comunicat, l'avaria d'un vehicle ha obligat a tallar dos carrils de la via, provocant una cua que ràpidament ha arribat als 4 quilòmetres. La notícia, acompanyada d'una imatge de les càmeres de trànsit a les 10:52 del matí, mostra clarament la magnitud de l'embús i la impossibilitat de circular amb normalitat per una de les autopistes més transitades del Vallès Occidental.

La importància d'aquest eix rau en el fet que és la principal porta d'entrada cap a la capital catalana des de l'interior del Vallès i el Bages, fet que multiplica l'impacte de l'incident en hora punta i afecta tant conductors particulars com el transport de mercaderies i serveis essencials.

Mesures excepcionals per reduir el caos viari

La situació, lluny de millorar amb el pas dels minuts, ha obligat les autoritats a activar protocols especials. En un intent per alleujar la saturació, Trànsit ha decidit obrir el carril BUS-VAO a tots els vehicles, excepte camions de més de 7,5 tones, una mesura excepcional que s'aplica únicament en situacions d'emergència per evitar el col·lapse total.

Aquest tipus d'actuació, poc habitual però cada cop més necessària en episodis de gran congestió, demostra la flexibilitat de la gestió del trànsit a Catalunya. La prioritat, segons destaquen des de Trànsit, és garantir la seguretat i restablir la fluïdesa com més aviat millor a la C-58, una via que en condicions normals ja suporta una densitat de trànsit molt elevada en franges horàries laborals.

No és la primera vegada que una avaria bloqueja aquest tram concret. La C-58 és tristament cèlebre per episodis de retencions quilomètriques, especialment en dies laborables i durant operacions sortida o retorn.

| ACN

Segons les darreres dades històriques, els embussos en aquest punt solen estar provocats per accidents lleus o per la simple saturació de vehicles en moments de màxima afluència, fet que evidencia la vulnerabilitat de la infraestructura davant qualsevol incidència inesperada.

A les xarxes socials, les reaccions no han trigat a aparèixer, amb missatges d'indignació de conductors atrapats i peticions de millores urgents en la gestió del trànsit i la senyalització d'incidències. Molts usuaris recorden situacions similars viscudes en el passat, reclamant més inversió i alternatives reals per evitar que un simple incident pugui arribar a bloquejar durant hores una autopista tan vital per a la mobilitat de milers de persones.