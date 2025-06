Caos en 2 punts de la ronda Litoral per dos accidents

per Pol Nadal

L'inici del matí no sempre anticipa el que passarà al llarg del dia, però hi ha situacions que aconsegueixen sorprendre fins i tot els conductors més habituats al trànsit intens de la ciutat. De vegades, la rutina dels trajectes diaris es veu alterada per factors inesperats, provocant desconcert i obligant a replantejar horaris, rutes i fins i tot l'ànim amb què s'afronta la resta del dia

Durant el matí de dimecres 19 de juny de 2025, centenars de conductors s'han vist immersos en una escena de caos i embussos en una de les principals artèries d'entrada i sortida de la capital catalana, un succés que, un cop més, posa en evidència la vulnerabilitat del trànsit metropolità davant d'incidents simultanis.

Dos incidents consecutius compliquen la ronda Litoral

La ronda Litoral ha estat l'escenari de dos successos de trànsit amb tot just minuts de diferència, que han provocat retencions importants en direcció Besòs, una de les rutes més transitades en hora punta. Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, el primer incident registrat ha estat un accident a l'altura del Morrot, en una zona propera a la Zona Franca. Aquest accident ha generat ràpidament una congestió de fins a 6 quilòmetres, afectant milers de vehicles que es dirigien cap al centre i nord de Barcelona

La situació no ha donat treva: tot just uns minuts després, un altre problema ha afectat la mateixa via, aquesta vegada a la zona de Guipúscoa. En aquest cas, l'avaria d'un vehicle ha obligat a tallar un dels carrils en sentit Besòs, agreujant encara més la densitat de trànsit i sumant dos quilòmetres addicionals de retencions a la ja complicada circulació

Les càmeres gestionades per l'Ajuntament de Barcelona han captat l'impacte immediat d'ambdós successos: llargues cues de cotxes, vehicles aturats i un flux de trànsit totalment interromput en diversos trams clau de la ronda. El Servei Català de Trànsit ha informat puntualment de l'evolució dels embussos a través dels seus perfils socials, advertint els usuaris de la carretera i recomanant vies alternatives o l'ús del transport públic per evitar empitjorar la situació

Tots dos incidents han tingut lloc en un interval de temps molt reduït, fet que ha augmentat l'efecte dominó sobre la mobilitat metropolitana. El primer tuit de Trànsit, publicat a les 7:56 h, ja alertava de la magnitud de l'accident al Morrot i de les retencions de 6 quilòmetres. Deu minuts després, el segon missatge confirmava l'avaria a Guipúscoa i la consegüent tallada de carril, que sumava nous quilòmetres de cua

Mobilitat complicada a Barcelona

Situacions com la viscuda a la ronda Litoral no són aïllades, sinó que s'han repetit en altres ocasions al llarg dels darrers anys. El creixement del parc automobilístic, la dependència del vehicle privat i la saturació de les principals vies d'accés a Barcelona converteixen qualsevol incident en un autèntic maldecap per als serveis de mobilitat i la ciutadania

Sovint, un sol accident o una avaria n'hi ha prou per col·lapsar diversos quilòmetres d'autopista, amb conseqüències directes per a la puntualitat a la feina, el repartiment de mercaderies i la qualitat de vida dels habitants de l'àrea metropolitana

Recomanacions de les autoritats

Les autoritats insisteixen en la necessitat de planificar els desplaçaments amb antelació, consultar l'estat del trànsit en temps real i apostar, sempre que sigui possible, per l'ús del transport públic en les hores més delicades

Tanmateix, la realitat demostra que, mentre la infraestructura no s'adapti plenament a la demanda i els incidents continuïn sent imprevisibles, episodis de caos com el d'avui es continuaran repetint periòdicament