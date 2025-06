Caos a l'AP-7 per un vehicle avariat: 7 quilòmetres de retenció

La rutina de molts conductors pot veure's alterada en qualsevol moment, especialment quan un contratemps inesperat es creua en el seu camí en plena hora punta. Aquest dijous al matí, centenars de vehicles s'han vist atrapats en una situació que ha posat a prova la paciència dels usuaris d'una de les principals vies ràpides del país.

Un incident que paralitza una artèria clau

L'AP-7, una de les autopistes més transitades del corredor mediterrani i eix estratègic tant per al trànsit de mercaderies com per als desplaçaments diaris, ha tornat a ser escenari d'un important col·lapse. A les 8:29 del matí d'aquest 19 de juny de 2025, un vehicle avariat a l'altura del Papiol ha obligat a tallar un dels carrils en sentit nord, direcció Girona.

Les imatges difoses pel Servei Català de Trànsit als seus canals oficials mostren una llarga filera de vehicles pràcticament aturats, estenent-se diversos quilòmetres enrere des del punt de l'incident. La magnitud de la incidència ha estat tal que les retencions han arribat fins a set quilòmetres, començant ja al terme municipal de Castellbisbal, segons dades actualitzades pels serveis de trànsit.

| ACN, Google Maps, XCatalunya

El lloc exacte del succés, el quilòmetre 164,965, no és desconegut per a qui freqüenta aquesta via, ja que es tracta d'un tram en què els embussos solen produir-se amb freqüència quan hi ha qualsevol alteració del flux normal, sigui per accidents, obres o, com en aquesta ocasió, una simple avaria.

Hora punta i efectes en cadena: el moment menys oportú

L'incident ha ocorregut en un dels pitjors moments possibles: la franja del matí en dia feiner, quan milers de vehicles circulen en direcció a les principals ciutats catalanes. Aquest tipus d'episodis, a més d'augmentar els temps de desplaçament, pot arribar a col·lapsar les entrades a Barcelona i dificultar la mobilitat en el conjunt de l'àrea metropolitana.

La situació s'ha vist agreujada per la manca d'alternatives viàries de gran capacitat en aquesta zona, cosa que ha generat un efecte dominó en altres carreteres secundàries properes, on també s'han reportat retencions menors.

A les xarxes socials, usuaris i organismes oficials han compartit imatges de la congestió, mostrant files interminables de vehicles i el conegut malestar dels conductors. El Servei Català de Trànsit ha demanat paciència i prudència, recordant la importància de mantenir la calma en aquests contextos i de seguir les indicacions dels panells lluminosos i dels agents desplaçats a la zona.

AP7, un focus de problemes

Aquest episodi deixa clara la vulnerabilitat de la xarxa viària catalana davant qualsevol mínima incidència. L'AP-7, tot i ser una de les infraestructures més modernes i transitades de l'Estat, es converteix amb facilitat en una trampa per als conductors quan sorgeix qualsevol imprevist.

No és la primera vegada que una avaria causa importants retencions en aquest punt concret del traçat, cosa que evidencia la necessitat d'estudiar mesures alternatives, com carrils reversibles, millor gestió del trànsit o més vies d'evacuació ràpida en cas d'emergència.