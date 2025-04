Anunci urgent de Red Eléctrica sobre les causes de l'apagada

per Iker Silvosa

Després de l'històric apagada que va paralitzar ahir Espanya i Portugal, deixant a milions de persones sense electricitat durant hores, l'empresa encarregada de gestionar el subministrament elèctric ha emès un comunicat urgent aclarint els primers detalls sobre les possibles causes de l'incident. Enmig del caos generat, un dels grans interrogants era si aquest esdeveniment sense precedents es devia a un atac informàtic.

Descartat el ciberatac

Eduardo Prieto, director de Serveis a l'Operació de Xarxa Elèctrica, ha assegurat en roda de premsa aquest dimarts des de Madrid que, després d'una exhaustiva investigació preliminar realitzada en col·laboració amb l'Institut Nacional de Ciberseguretat i el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), s'ha pogut descartar completament qualsevol tipus de ciberatac o intrusió en els sistemes informàtics de control de la xarxa.

Prieto va aclarir que, encara que inicialment la situació va despertar sospites sobre una possible vulnerabilitat informàtica, aquestes hipòtesis han estat descartades després de comprovar-se que els sistemes de control van romandre intactes durant tot l'incident.

| ACN

La pista porta cap a la generació solar

La companyia ha assenyalat que l'origen probable del col·lapse elèctric estaria relacionat amb una caiguda sobtada i massiva en la generació energètica al sud-oest del país. Prieto va mencionar que s'han identificat almenys dos incidents separats en el temps relacionats amb una significativa pèrdua de capacitat de generació energètica, apuntant cap a l'energia solar com a possible origen.

Durant el moment crític de l'apagada, Espanya tenia en operació prop de 17.000 a 18.000 megawatts provinents de plantes fotovoltaiques, a més d'altres fonts com l'eòlica i la nuclear. No obstant això, Prieto va demanar prudència en indicar que les investigacions encara no han conclòs de forma definitiva i que la identificació exacta de les instal·lacions afectades està en curs.

Recuperació del sistema i avaluació dels protocols

Xarxa Elèctrica també va confirmar que el subministrament elèctric s'ha normalitzat plenament durant el matí de dimarts, ressaltant que els protocols de recuperació aplicats ahir han funcionat correctament. El procés, encara que complex i lent, ha estat catalogat com a exitós donada la gravetat de l'incident.

Eduardo Prieto va destacar la importància crucial de comptar amb bones interconnexions energètiques amb els països veïns, emfatitzant que aquestes connexions han permès rebre energia addicional des de França i el Marroc durant l'emergència, accelerant així la recuperació del sistema.

En aquest sentit, Prieto va subratllar la necessitat de millorar les connexions internacionals del sistema elèctric espanyol. Actualment existeix un projecte en marxa al golf de Biscaia per augmentar la capacitat d'interconnexió amb França, cosa que proporcionaria no només més seguretat al sistema ibèric, sinó també una millor integració de les energies renovables i eficiència econòmica.

Preguntat sobre si aquesta interconnexió ja operativa hauria evitat l'apagada, Prieto va preferir evitar especulacions, insistint que el més important és prendre mesures concretes per millorar la resiliència del sistema.