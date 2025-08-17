La calor va a menys, però es manté el risc d'incendi: Anunci urgent del Govern

Una lleu treva en les temperatures podria convidar a una perillosa sensació d'alleujament. Tanmateix, l'amenaça latent que s'amaga als boscos segueix més viva que mai. El silenci de la muntanya oculta un risc extrem que exigeix màxima precaució a tota la ciutadania.
Les autoritats han llançat una advertència molt contundent per evitar qualsevol mena de confiança. El perill de foc no desapareix amb un lleuger descens dels termòmetres a l'ambient.
La situació obliga a mantenir la guàrdia alta i a extremar les precaucions a tot el territori. La memòria d'estius passats recorda les devastadores conseqüències d'un simple descuit. Per això, l'anticipació i la prevenció es converteixen en les eines més eficaces disponibles.
Un respir tèrmic que no apaga l'alerta
El punt àlgid de la intensa onada de calor que ha afectat la regió sembla haver quedat enrere. Malgrat aquesta lleugera millora, el perill d'incendi forestal es manté en nivells crítics. El Govern ha comunicat la seva decisió de manera urgent durant les últimes hores del dia.
Les actuals restriccions preventives es prolongaran durant la jornada del dilluns vinent per seguretat. Aquesta mesura afecta directament la vida de milers de ciutadans en múltiples comarques.
Les anàlisis meteorològiques confirmen que, tot i que la calor disminueix, altres factors mantenen l'alerta. La humitat relativa continua sent molt baixa i la vegetació acumula una sequedat alarmant. Aquest còctel d'elements converteix el paisatge natural en un escenari d'alt voltatge. La jornada de diumenge va ser el zenit de la perillositat de tot l'estiu present.
Les zones més vulnerables sota estricta vigilància
Un total de 116 municipis continuen sota el nivell màxim d'alerta per foc forestal. Aquestes localitats es distribueixen al llarg de tretze comarques catalanes molt concretes. L'extensa llista inclou l'Alt Camp, l'Alt Empordà i també el Baix Camp. S'afegeixen a la situació de màxim risc el Baix Ebre, la Conca de Barberà i les Garrigues. El Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat tampoc s'alliberen d'aquesta alerta.
Finalment, completen el mapa la Ribera d’Ebre, el Segrià i l'extensa Terra Alta. El perill resulta especialment sever a les àrides zones de Ponent i el Camp de Tarragona. Les Terres de l'Ebre i certs punts estratègics de l'Alt Empordà també presenten una situació compromesa. Els agents rurals i els equips d'emergències centren els seus esforços en aquests punts calents.
Mesures de contenció i espais naturals clausurats
Per mitigar aquesta elevada amenaça, es mantindran clausurats nou importants espais naturals protegits. Aquesta restricció d'accés a aquestes àrees es troba vigent des del passat dissabte. A més, es prohibeixen completament diverses activitats que puguin generar espurnes al medi natural. La normativa afecta treballs agrícoles i l'ús de certa maquinària en zones forestals.
Aquestes decisions, tot i que impopulars per a alguns sectors, són absolutament imprescindibles en aquest moment. La prioritat de l'administració és la protecció del patrimoni natural i la seguretat de les persones. Les previsions indiquen una millora, però la situació de base continua sent molt delicada. Les autoritats no volen córrer cap risc innecessari fins que el perill disminueixi considerablement.
Una crida a la prudència col·lectiva
Aquest contundent anunci del Govern és una clara crida a la responsabilitat de tots els ciutadans. El benvingut descens tèrmic no s'ha d'interpretar com el final de l'episodi de perill. És imprescindible seguir fil per randa totes les indicacions de les autoritats competents. Qualsevol imprudència, per petita que sembli, podria tenir conseqüències devastadores i irreversibles.
La vigilància s'haurà de mantenir activa fins a l'arribada de pluges generoses i continuades al territori. Mentrestant, la societat s'ha d'adaptar a un escenari climàtic amb episodis de risc cada cop més freqüents. La prevenció i la consciència col·lectiva són les úniques garanties per gaudir dels nostres boscos.