Anunci urgent de Protecció Civil: Per fi una bona notícia de l'incendi de Paüls

Després de dies de màxima tensió i nits en vela per a milers de veïns, el Baix Ebre per fi rep una notícia esperançadora respecte a l'incendi de Paüls. Protecció Civil ha emès aquest matí un avís urgent anunciant l'aixecament del confinament a tots els municipis afectats, excepte Paüls, on la situació millora però encara exigeix precaució. Aquest canvi marca un punt d'inflexió després d'un dels episodis més crítics de l'estiu a Catalunya, amb més de 3.200 hectàrees afectades i prop de 18.000 persones sota restriccions.

La millora de la situació és evident. Segons els Bombers de la Generalitat, l'incendi evoluciona de manera favorable gràcies a l'esforç titànic desplegat sobre el terreny i, sobretot, a l'estabilitat de les condicions meteorològiques durant les últimes hores. La previsió és optimista: si es mantenen aquestes condicions, l'incendi podria quedar estabilitzat avui mateix. Els efectius continuen vigilant de prop els últims punts calents, però la pressió sobre els equips d'emergència comença a remetre després de jornades de màxima exigència.

L'aixecament dels confinaments, comunicat via Es-Alert als telèfons mòbils, suposa un alleujament enorme per als veïns de Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes i els barris de Bítem, Jesús i els Reguers a Tortosa. També es relaxen les restriccions a Pinell de Brai i Prat de Comte, on fins ara només es permetia la mobilitat dins del nucli urbà. A partir d'aquest moment, l'única població que segueix sota mesures excepcionals és Paüls, tot i que es passa d'un confinament domiciliari estricte a una limitació dels desplaçaments entre nuclis urbans, permetent sortir de casa però demanant evitar la mobilitat no essencial.

| @bomberscat

S'aixequen restriccions també a les carreteres

En el front viari, la situació també experimenta avenços. Diverses carreteres han estat reobertes, i només romanen tallades la TV-3541, que connecta Xerta amb Paüls, l'N-230b, i la via que uneix la C-12 amb Prat de Comte. A més, la Via Verda entre la Fontcalda i Benifallet continua tancada de manera preventiva, però la resta de la xarxa viària recupera a poc a poc la normalitat.

Tot i la millora, tant Protecció Civil com els Bombers insisteixen en la importància de mantenir la prudència i seguir les indicacions oficials. L'incendi, encara que controlat en gran part, segueix actiu en alguns punts i la meteorologia pot jugar un paper imprevisible. El missatge és clar: calma, però sense abaixar la guàrdia.

Aquest matí, el Baix Ebre respira una mica més tranquil. L'escalada a la baixa de les restriccions i l'evolució positiva de l'incendi tornen l'esperança a milers de famílies que han viscut dies d'angoixa. Ara, la mirada està posada en l'estabilització definitiva de l'incendi i en l'inici de la recuperació d'una comarca que, una vegada més, ha demostrat la força de la seva gent i dels seus serveis d'emergència davant l'adversitat.