Primers ferits per l'apagada: Ateses 10 persones per intoxicació

per Iker Silvosa

La falta de subministrament elèctric registrada durant les últimes hores ha començat a provocar les primeres conseqüències mèdiques entre la població catalana. Els serveis d'emergències han hagut d'atendre diverses persones afectades per intoxicacions relacionades amb l'ús de generadors elèctrics alternatius. Encara que inicialment semblava un recurs segur i efectiu davant la interrupció de l'energia convencional, aquests aparells han demostrat tenir perills que no tots els usuaris tenien prou presents.

Deu intoxicats en poques hores

Durant la nit i la matinada d'avui, un total de deu persones han necessitat atenció mèdica urgent a causa d'intoxicacions provocades pel mal funcionament o la incorrecta utilització de generadors elèctrics. Segons dades confirmades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat, els afectats presenten símptomes lleus o moderats, encara que tots ells han requerit trasllat hospitalari.

Els incidents més destacats han tingut lloc a Constantí, Amposta i Sant Joan de Vilatorrada. A Constantí, tres adults i un menor van resultar intoxicats per monòxid de carboni procedent d'un generador defectuós. Ràpidament van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi, on romanen en observació mèdica encara que el seu estat no revesteix gravetat extrema.

| ACN

D'altra banda, a Amposta, una família composta per dos adults i un menor també va resultar intoxicada per fum procedent d'un altre generador que funcionava incorrectament. Van ser traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta a Tortosa, on els equips mèdics van poder estabilitzar la seva situació ràpidament.

Finalment, a Sant Joan de Vilatorrada, altres tres afectats, incloent-hi un menor, van patir intoxicació per la inhalació de gasos derivats de la combustió d'un motor generador elèctric. Igual que en el primer cas, els pacients van ser portats a l'Hospital Moisès Broggi per a una atenció immediata.

Mobilització dels serveis d'emergències

Els Bombers han informat que durant aquesta matinada s'han activat diverses unitats d'emergències distribuïdes per tot el territori per atendre incidents relacionats específicament amb generadors elèctrics. A més de Constantí, Amposta i Sant Joan de Vilatorrada, també es van realitzar intervencions preventives o correctives en localitats com Sant Joan Despí, Calonge i Sant Antoni. Aquestes actuacions buscaven evitar que la situació d'emergència sanitària s'agreugés encara més.

Aquests successos posen sobre la taula una problemàtica que sol passar desapercebuda fins que es materialitzen conseqüències greus com les d'aquesta nit. L'apagada ha revelat una preocupant falta de preparació de molts ciutadans davant talls prolongats de subministrament elèctric, la qual cosa ha de portar les administracions públiques a reforçar campanyes informatives i mesures preventives en situacions similars.

Finalment, queda palès la importància de disposar de plans d'emergència domèstics, adequats sistemes de prevenció i una ciutadania més conscienciada i preparada per respondre davant crisis energètiques com la que s'està vivint actualment. Només així es podran evitar successos greus en futures interrupcions del subministrament.