Agònic rescat d’un gos al riu Llobregat

Un moment de tensió es va viure aquest divendres al migdia al riu Llobregat, a l'altura del municipi d'Esparreguera (Barcelona), quan un gos va quedar atrapat en una zona de difícil accés de la llera del riu. L'avís va arribar al telèfon d'emergències a les 12:55h i ràpidament es va activar un operatiu coordinat dels Bombers de la Generalitat, que es van desplaçar al lloc amb diversos equips especialitzats.

Una intervenció complexa per l'entorn natural

L'animal es trobava en una zona baixa de la ribera, envoltada de vegetació densa i barreres naturals que dificultaven qualsevol acostament directe. Segons van detallar els Bombers a través dels seus canals oficials, en un primer moment van intentar accedir al punt tallant vegetació de manera manual amb eines convencionals.

Aquesta primera opció va ser descartada en constatar que el pendent i el terreny inestable no garantien una intervenció segura ni per a l'equip ni per a l'animal. Per això, es va optar per una estratègia diferent: fer l'extracció des del mateix nivell de l'aigua, utilitzant el Grup d'Actuacions Especials Subaquàtiques (GRAESub).

| @bomberscat, XCatalunya

El GRAESub, clau per salvar l'animal

La maniobra va requerir una precisió extrema, ja que els corrents del riu i la inestabilitat del terreny presentaven riscos tant per als bombers com per a l'animal. Afortunadament, el gos, tot i que visiblement espantat i exhaust, no presentava signes aparents de lesions greus.

La intervenció va durar prop d'una hora des que es va prendre la decisió d'actuar des de l'aigua. Un cop assegurat l'animal, va ser traslladat fins a la vora amb molta cura, embolicat en una manta tèrmica i atès pels serveis d'emergències. Segons les primeres informacions, el gos podria portar hores atrapat en aquell punt, sense possibilitat de moure's ni de rebre ajuda pels seus propis mitjans.

| @bomberscat, XCatalunya

Emoció i aplaudiments al final del rescat

Diversos testimonis van presenciar l'escena des d'una zona segura. Veïns d'Esparreguera, que coneixien el gos, van expressar el seu alleujament i agraïment als bombers per l'esforç i la dedicació en el rescat. Alguns van assegurar que l'animal s'havia escapat al matí d'una casa propera al riu, i que feia diverses hores que el buscaven.

El moment en què el gos va ser alliberat va provocar aplaudiments i llàgrimes entre els qui observaven l'operació. Una dona, presumptament la seva propietària, es va llançar a abraçar-lo entre sanglots després de comprovar que es trobava sa i estalvi. L'animal va ser traslladat posteriorment a un centre veterinari per fer-li una revisió completa.

Reconeixement als serveis d'emergència

Des del cos de Bombers de la Generalitat, van compartir imatges del rescat i van destacar la importància de comptar amb unitats especialitzades com el GRAESub, que permeten actuar amb seguretat i eficàcia en aquest tipus de situacions extremes. També van recordar la necessitat d'extremar precaucions quan es passeja amb animals a prop d'entorns naturals complexos com rius, barrancs o zones boscoses.

El succés va acabar amb final feliç, gràcies a una operació ben coordinada i a la rapidesa dels serveis d'emergència. Un recordatori més del compromís dels equips de rescat amb totes les formes de vida, fins i tot les que no poden demanar ajuda amb paraules.