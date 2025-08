Anunci d'última hora de Protecció Civil per l'incendi de Mont-ras

per Mireia Puig

Una tarda d'estiu, sinònim de descans i bullici en plena temporada alta, es va veure abruptament interrompuda pel so de les sirenes i una inquietant columna de fum que s'enlairava cap al cel. La tranquil·litat es va transformar en tensió quan milers de telèfons mòbils van vibrar a l'uníson, mostrant a les seves pantalles una alerta d'emergència que ordenava el confinament immediat.

El foc, una de les pors més grans de l'estiu, havia tornat a mostrar la seva cara més amenaçadora, obligant a una mobilització massiva d'efectius i posant en escac diverses zones residencials i turístiques.

Després d'hores d'una lluita incansable contra les flames, Protecció Civil ha emès el comunicat que tothom esperava: el perill més imminent ha passat i l'ordre de confinament ha estat aixecada. Una notícia que porta alleujament, però que també deixa rere seu un rastre de preocupació i un recordatori de la fragilitat de l'entorn a l'època més calorosa de l'any.

El foc desferma l'alarma al Baix Empordà

El succés va tenir lloc al municipi de Mont-ras, al cor de la Costa Brava gironina. L'incendi es va declarar durant la tarda de dissabte, en una jornada marcada per les altes temperatures i una sequera acumulada que convertien la muntanya en un autèntic polvorí. Les flames, avivades pel vent, van començar a avançar amb una rapidesa preocupant, encenent totes les alarmes al Centre de Comandament de Bombers de la Generalitat.

De seguida es va activar un ampli dispositiu d'emergències. Desenes de dotacions terrestres dels Bombers es van desplaçar al lloc, recolzades des de l'aire per helicòpters i avions de vigilància i atac, que descarregaven aigua sense parar sobre els focus més virulents.

La prioritat absoluta era establir un perímetre de seguretat per frenar l'avanç del foc, especialment als flancs que es dirigien perillosament cap a zones habitades i complexos turístics, molt concorreguts en ple mes d'agost.

Confinament d'urgència i alerta als mòbils

Davant el caire que prenien els esdeveniments i la proximitat del fum i les flames a nuclis habitats, la Direcció General de Protecció Civil va activar el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de Catalunya (INFOCAT). La mesura més dràstica i necessària no va trigar a arribar: l'ordre de confinament per a diverses àrees específiques.

Va ser llavors quan va entrar en acció el sistema d'alertes, un protocol d'enviament massiu d'alertes a la població a través de la xarxa de telefonia mòbil. Els residents i turistes de les urbanitzacions de Torre Simona i la Granja d'en Vidal, així com els ocupants dels càmpings Relax-Nat i Relax-Ge, van rebre als seus dispositius l'avís d'emergència que els instava a romandre a l'interior dels edificis i tancar portes i finestres.

Aquesta tecnologia, cada cop més consolidada, va resultar clau per comunicar l'ordre de manera ràpida i eficaç, evitant el pànic i possibles evacuacions descontrolades que haurien complicat encara més les tasques d'extinció.

Llum al final del túnel: l'incendi s'estabilitza

La feina coordinada i sense descans dels equips d'extinció durant tota la tarda va donar els seus fruits i l'incendi ha estat estabilitzat. Amb el perímetre assegurat i el perill de propagació neutralitzat, Protecció Civil va poder finalment desactivar l'ordre de confinament. A través d'un comunicat als seus canals oficials, es va anunciar la fi de la mesura per a totes les zones afectades. Hi han treballat uns 120 efectius.

No obstant això, les autoritats han insistit en un missatge de prudència, sol·licitant a la ciutadania que no s'acosti per cap motiu a la zona de l'incendi. El terreny roman calent, amb punts que poden revifar-se, i és fonamental deixar els accessos lliures perquè els vehicles d'emergències puguin continuar amb les tasques de rematada i extinció completa.