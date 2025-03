Un animal provoca un greu accident a l'AP-7: Un carril tallat i retencions

El matí d'aquest 6 de març ha començat de manera inusual per a molts conductors que transitaven per una concorreguda via de comunicació. Les primeres llums del dia semblaven presagiar un trajecte tranquil, però un incident inesperat ha canviat el panorama dels qui es trobaven a la zona. Encara es desconeixien els detalls precisos en els primers moments, tot i que el succés ha deixat a diverses persones atònites per la seva naturalesa fora del comú i les conseqüències que ha comportat per a la mobilitat.

La història darrere d'aquest accident s'ha començat a aclarir gràcies a la informació proporcionada pels canals oficials de Trànsit, que, a través del seu compte a les xarxes socials, han alertat del que ha passat a l'AP-7. Segons les fonts consultades, al voltant de les 7:45 del matí s'ha registrat la presència sobtada d'un animal a la calçada. El conductor d'un turisme, sorprès per la irrupció inesperada, ha hagut de realitzar una maniobra per esquivar-lo, la qual cosa ha derivat en un xoc que ha deixat el vehicle sense possibilitat de continuar la marxa.

| ACN

Els informes assenyalen que el sinistre ha tingut lloc a l'altura de Mont-roig del Camp, en sentit sud cap a Amposta. Com a mesura immediata, les autoritats s'han vist obligades a tancar el carril dret de l'autopista per facilitar les tasques d'assistència i retirar el vehicle accidentat. Atès que es tracta d'un dels corredors viaris més importants del territori, el tall ha generat ràpidament retencions que s'han estès diversos quilòmetres, afectant un nombre significatiu d'automòbils que circulaven per la zona durant l'hora punta matinal.

Per ara no han transcendit més informacions sobre el sinistre, tampoc l'estat del conductor protagonista de l'incident. El que és evident és que fins i tot a les vies més insospitades poden aparèixer obstacles d'aquest tipus, per la qual cosa hem de conduir sempre amb molta precaució i molt atents a la carretera.

Altres retencions a Catalunya

La primera hora del matí no només ha estat marcada per l'accident de l'AP-7. D'acord amb la informació disponible, altres carreteres de Catalunya van començar a registrar les típiques retencions d'hora punta. Vies importants com la C-58, la C-31 o la C-32 van presentar congestions significatives, especialment en zones properes a localitats molt transitades com Ripollet, Viladecans, Gavà i Sant Boi de Llobregat. Així mateix, la B-23, a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, va experimentar un increment en la densitat de trànsit que va alentir encara més la circulació.