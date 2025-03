Activat l'Inuncat en aquesta zona de Catalunya

per Iker Silvosa

Catalunya s'enfronta novament a una situació meteorològica adversa que ha obligat a activar aquest dimecres l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions (Inuncat). La previsió emesa per Protecció Civil indica que en les pròximes hores podrien superar-se els 100 litres per metre quadrat en tan sols 24 hores, la qual cosa podria provocar greus conseqüències en algunes zones del territori català.

Les autoritats, que fa dies que monitoritzen l'evolució meteorològica, han elevat el nivell d'alerta davant les previsions que indiquen pluges especialment intenses en les pròximes hores. L'avís, emès pel Servei Meteorològic de Catalunya, estableix una acumulació significativa de precipitacions des de la matinada de dijous fins a la matinada de divendres. Tot i que inicialment les pluges podrien presentar-se moderades, els experts adverteixen que podrien intensificar-se ràpidament i afectar seriosament àrees sensibles, particularment algunes zones muntanyoses.

| Canva

Alerta taronja al Montsià i Baix Ebre

En concret, l'àrea on s'espera que l'avís sigui més crític correspon al massís dels Ports, una regió muntanyosa que per la seva orografia podria acumular quantitats d'aigua importants en poc temps, incrementant considerablement el risc d'inundacions i despreniments. Els municipis propers hauran de romandre especialment atents davant qualsevol evolució desfavorable, i Protecció Civil ja ha recomanat a la població extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris mentre duri l'alerta.

A més, aquesta situació d'alerta meteorològica no es limita únicament a les fortes precipitacions. Des d'aquesta mateixa nit i durant la matinada de dijous, també està previst un notable increment de la força del mar a la costa de les comarques del Montsià i el Baix Ebre, on podrien registrar-se onades superiors als 2,5 metres.

Aquest fenomen, conegut com a maror, podria posar en risc embarcacions menors i afectar negativament la circulació marítima, motiu pel qual Protecció Civil recomana evitar qualsevol tipus d'activitat en aquestes zones costaneres fins que les condicions millorin.

D'altra banda, el temporal podria afectar de manera significativa també altres comarques properes, encara que amb menor intensitat, com és el cas de la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. Les autoritats han recomanat a la població mantenir la màxima prudència i evitar desplaçaments innecessaris durant les hores de major intensitat de les pluges, així com retirar vehicles de zones inundables i assegurar elements susceptibles de ser desplaçats per la força del vent o l'aigua.

Per fer front a aquesta alerta, el servei d'emergències i protecció civil ha desplegat nombrosos equips i efectius en els punts més sensibles del territori. Així mateix, s'estan preparant plans preventius en coordinació amb els ajuntaments de les localitats afectades per minimitzar qualsevol possible dany personal o material.

Protecció Civil ha demanat a la població d'aquestes àrees estar atenta a les actualitzacions dels avisos meteorològics, a seguir les recomanacions oficials i, si cal, estar preparats per evacuar o prendre mesures d'autoprotecció. Des de primera hora del matí, els equips d'emergències ja estan desplegats a les zones de major risc realitzant controls preventius i organitzant protocols davant possibles intervencions ràpides.