Greu accident d'un motorista d'enduro: 5 dotacions de bombers, MAER i GRAE

per Iker Silvosa

Un motorista que practicava enduro va patir un greu accident aquest dilluns a la zona coneguda com la Font de Tita, al municipi d'El Perelló, activant un ampli dispositiu de rescat per part dels equips d'emergència. Els fets van ocórrer al voltant de les 14:13 hores quan el motorista va perdre el control del seu vehicle, sortint-se de la pista forestal i precipitant-se per un pronunciat barranc.

L'alerta, activada immediatament després de l'accident mitjançant una trucada al 112, va posar en marxa ràpidament diverses unitats especialitzades en rescats complexos. Fins al lloc es van desplaçar cinc dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, juntament amb un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) amb efectius del Mòdul de Suport Especial en Rescat (MAER). La complexitat del terreny i la gravetat de l'accident van fer necessari comptar amb aquests especialistes que van dur a terme un delicat procés de rescat i evacuació.

| ACN

Els bombers van localitzar el motorista després d'una intensa recerca a la zona, ja que l'accidentat havia caigut a una zona de difícil accés i considerablement oculta per la vegetació. Després de localitzar-lo, els efectius van procedir ràpidament a estabilitzar el ferit al lloc del sinistre, realitzant maniobres específiques per assegurar la seva integritat física abans de procedir al trasllat.

Ferides greus, però estable

Durant més d'una hora, els equips van treballar per estabilitzar el motorista i preparar el sistema de gruatge que permetés la seva extracció segura des del lloc on va quedar atrapat després de la caiguda. En paral·lel, un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), desplaçat fins al lloc, va prestar assistència immediata per garantir que les constants vitals de l'accidentat es mantinguessin dins de límits segurs durant l'operatiu.

Finalment, després de realitzar exitosament les maniobres d'estabilització i assegurament, l'equip especialitzat del MAER va efectuar l'evacuació aèria del ferit. L'helicòpter va traslladar el motorista fins a un centre hospitalari, on va ser ingressat amb ferides greus però estable, segons informacions proporcionades pel Diari Més.

Aquest tipus d'accidents posa de manifest la importància d'extremar les precaucions en esports extrems com l'enduro, especialment en terrenys complicats i amb barrancs propers. Les autoritats recomanen planificar adequadament les rutes, usar sempre l'equip de seguretat adequat i no practicar aquests esports en solitari, per facilitar la resposta en cas d'accident.

L'incident ocorregut a El Perelló posa novament sobre la taula la rellevància de comptar amb serveis especialitzats i la ràpida actuació dels cossos d'emergència, essencials per evitar conseqüències encara més greus. Gràcies a l'efectiva coordinació entre bombers, equips mèdics i unitats especials com MAER i GRAE, es va poder rescatar el motorista accidentat i garantir la seva ràpida assistència mèdica.