Caos a l'AP-7 per un accident: 4 km de cua

L'autopista AP-7 ha quedat parcialment bloquejada aquest dimarts a l'altura de Sant Cugat del Vallès, en sentit sud. A causa d'un accident de trànsit que ha provocat una retenció d'almenys quatre quilòmetres des de Cerdanyola del Vallès. L'incident recent ha generat problemes de circulació en una de les vies més transitades de tota Catalunya, afectant centenars de conductors en plena jornada laboral.

L'accident i les seves conseqüències en el trànsit

El Servei Català de Trànsit ha informat del sinistre a través dels seus canals oficials, detallant que el trànsit s'ha vist greument afectat. Segons les primeres informacions, l'accident ha obligat a tallar diversos carrils, provocant un important col·lapse vehicular.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren files de vehicles aturats a l'AP-7, mentre els conductors intenten buscar rutes alternatives per evitar l'embús. Alguns usuaris han reportat a les xarxes socials que la circulació avança a pas lent, amb temps d'espera prolongats.

Alternatives i recomanacions per als conductors

Davant aquesta situació, les autoritats han recomanat evitar l'AP-7 en aquest tram i buscar vies secundàries per minimitzar l'impacte de l'embús. S'ha suggerit utilitzar la C-58 com a una ruta alternativa per a aquells que viatgen en direcció a Barcelona o busquen continuar el seu trajecte cap al sud.

| ACN

A més, s'ha demanat als conductors que extremin la precaució i mantinguin la calma davant la situació. El trànsit a l'AP-7 sol ser dens en horaris laborals, i qualsevol incident pot generar complicacions importants en la mobilitat.

Un punt conflictiu a la xarxa viària

L'AP-7 és una de les autopistes més transitades i, alhora, una de les més problemàtiques en termes d'accidents i retencions. La combinació d'un alt volum de trànsit amb trams de gran velocitat fa que qualsevol contratemps tingui conseqüències notables en la circulació.

En els últims anys, els accidents en aquesta via han estat recurrents, amb col·lapses que afecten tant transportistes com conductors particulars. La necessitat de millores en la infraestructura i una major conscienciació viària continuen sent aspectes clau per reduir la sinistralitat en aquesta autopista.

Estat actual i previsió de normalització

A mesura que avancen les tasques de gestió del trànsit i es retiren els vehicles implicats en l'accident, s'espera que la circulació recuperi la fluïdesa. No obstant això, Trànsit ha advertit que la congestió podria persistir durant diverses hores a causa de l'efecte arrossegament de les retencions acumulades.

Els conductors afectats hauran d'armar-se de paciència i seguir les indicacions de les autoritats. Mentrestant, es manté la vigilància a la zona per evitar nous incidents que puguin agreujar encara més la situació.

El succés d'avui torna a posar de manifest la vulnerabilitat del trànsit a l'AP-7 davant qualsevol alteració en la normalitat. Ressaltant la necessitat de continuar treballant en mesures que millorin la seguretat i l'eficiència de la xarxa viària catalana.