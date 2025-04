Una altra nit de disturbis a Mataró: La reacció de la patrulla veïnal

La tensió continua augmentant en una localitat catalana, on durant l'última setmana s'han viscut nits consecutives marcades per incendis provocats i enfrontaments amb les forces de l'ordre. Un clima de violència que ha deixat en alerta permanent veïns i autoritats locals, que busquen posar fi a aquests aldarulls com més aviat millor.

Incendis i detinguts: Nit rere nit

Durant la passada nit, el barri de Cerdanyola a Mataró va tornar a registrar incidents greus, quan un grup de joves va incendiar dos contenidors situats als carrers Rosselló i Ramon Berenguer III. Aquests fets se sumen als disturbis constants que s'han repetit des del passat 9 d'abril, generant un balanç alarmant de danys materials i detinguts.

| ACN

En aquest últim incident, les autoritats van aconseguir detenir quatre menors, dels quals tres estan acusats formalment de danys i desordres públics. El quart implicat, menor de 14 anys i per això inimputable segons la llei, va ser lliurat immediatament als seus pares. Des que van començar aquests disturbis, ja són nou les persones detingudes, cinc d'elles menors d'edat.

Origen de la tensió: Intent fallit d'ocupació

Aquests successos van tenir el seu origen en l'intent fallit d'ocupació il·legal d'un habitatge al carrer València d'aquest barri mataroní. El passat 9 d'abril, dos individus van aconseguir entrar il·legalment en un habitatge després de trencar una finestra, però van ser interceptats pels Mossos d'Esquadra i la Policia Local després d'hores de tensió i resistència.

La reacció de coneguts i amics d'un dels detinguts va ser immediata, desencadenant violentes protestes en què s'han incendiat al voltant de trenta contenidors en diferents carrers, a més de tres vehicles particulars. La policia ha informat que la majoria d'aquests incendis van ser provocats amb artefactes casolans coneguts com "còctels MacGyver", que agreugen la perillositat i compliquen les tasques d'extinció.

Davant d'aquests greus incidents, la policia catalana i local ha incrementat notablement la seva presència a Cerdanyola. Des de la setmana passada, unitats especials de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) s'han desplegat a la zona, donant suport a la tasca constant de vigilància i contenció. La resposta dels aldarulladors davant d'aquesta presència policial no ha estat pacífica, produint-se llançaments d'objectes contundents contra els agents.

La patrulla veïnal reacciona amb indignació

D'altra banda, una patrulla veïnal ha reaccionat amb notable indignació a través de les seves xarxes socials, criticant durament la visió del Sindicat d'Habitatge de Mataró, que suggereix que la presència policial incrementa els incidents en lloc de reduir-los. En to irònic, la patrulla veïnal ha qualificat aquesta visió com una "revolucionària teoria" i ha qüestionat sarcàsticament la proposta de substituir els cossos de seguretat per "tallers d'abraçades", posant de manifest la tensió i divisió existent sobre com abordar la situació.