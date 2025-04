Destrossa total en un pis després d'un incendi: Acudeixen 4 dotacions dels Bombers

La calma habitual d'una tarda tranquil·la es va trencar inesperadament ahir, quan l'estrèpit de les sirenes va alertar els veïns que alguna cosa greu estava passant. Ràpidament, les mirades dels residents es van centrar en una fumera visible des de diferents punts de la localitat, generant incertesa i preocupació entre els testimonis presencials del succés.

Incendi domèstic a Cambrils

L'incident es va produir durant la tarda de dimarts, concretament al voltant de les 20:07 hores, quan els serveis d'emergències van rebre la primera trucada alertant d'un incendi en un habitatge situat a la plaça de la Constitució de Cambrils. El foc, originat a la cuina d'un apartament ubicat a la segona planta de l'edifici afectat, es va estendre ràpidament a causa dels materials altament inflamables que solen trobar-se en aquestes estances.

| ACN

Segons informació facilitada pel cos de Bombers de la Generalitat, que va desplaçar al lloc quatre dotacions per controlar i sufocar el foc, l'incendi va consumir aproximadament el 80% del pis. A més, la resta del pis va patir danys importants a causa del fum acumulat. Malgrat la magnitud del sinistre, afortunadament no es van registrar víctimes ni persones ferides.

Ràpida reacció veïnal

Un dels aspectes clau que va contribuir a que no hi hagués danys personals va ser la ràpida reacció dels veïns. En notar el fum i adonar-se del perill que corrien, els residents de l'edifici no van dubtar a autoevacuar-se immediatament. Aquest acte preventiu va facilitar la tasca posterior dels bombers, que en arribar van poder centrar-se directament en extingir les flames i ventilar l'immoble afectat.

Tot i que es desconeix encara amb exactitud què va desencadenar l'incendi, les primeres hipòtesis apunten a un possible fall elèctric o un descuit accidental a la cuina com a causa més probable. La investigació iniciada per les autoritats haurà d'aclarir aquests aspectes en els pròxims dies. Aquest tipus d'incidents domèstics, especialment en àrees de cuina, són comuns i representen una de les principals causes d'intervenció dels serveis d'emergències a tota Catalunya.

L'incendi ha provocat importants desperfectes a l'apartament afectat, deixant el propietari amb un habitatge inhabitable fins a la seva restauració total. Aquest incident serveix com a recordatori de la importància de mantenir sempre mesures preventives bàsiques a la llar, com la instal·lació i revisió periòdica de detectors de fum, mantenir equips elèctrics en òptimes condicions, i extremar precaucions a la cuina, especialment en manipular elements que puguin generar espurnes o calor intens.

Esdeveniments com aquest subratllen la importància de la conscienciació i la preparació davant emergències domèstiques. Les campanyes informatives i educatives que desenvolupen regularment entitats com els Bombers són crucials per prevenir situacions similars i minimitzar-ne les conseqüències. S'espera que, després d'aquest incident, la comunitat de Cambrils reforci encara més la seva vigilància sobre la seguretat domèstica per evitar futurs successos d'aquesta naturalesa.