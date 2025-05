Alerta, situació complicada a la B-23: Dos carrils tallats, llargues cues

Les primeres hores del matí han tornat a convertir-se en un autèntic repte per als conductors d'una de les principals vies d'accés a la capital catalana. El dia comença amb expectatives de normalitat, però n'hi ha prou amb un petit imprevist per transformar el trajecte en una odissea marcada per la incertesa i la paciència al volant. Una combinació d'incidències ha tornat a posar a prova la capacitat de resposta tant dels serveis de trànsit com dels mateixos usuaris, que veuen com els minuts s'acumulen sense que la circulació aconsegueixi recuperar el seu ritme habitual.

Dos carrils tallats en plena hora punta: l'origen de la congestió

La situació a la B-23 s'ha complicat de manera significativa a partir de les 8:49 del matí, quan el Servei Català de Trànsit ha informat d'una avaria que ha obligat a tallar dos carrils a l'altura de Molins de Rei en sentit Barcelona. La causa de la incidència ha estat un autobús avariat que ha quedat immobilitzat en plena calçada, obligant a redirigir el trànsit i provocant un efecte immediat en la fluïdesa de la via.

El resultat no s'ha fet esperar: dos quilòmetres de retencions que s'estenen des de la zona del Papiol i que compliquen notablement l'accés a la ciutat per a milers de conductors. Les imatges de les càmeres de trànsit, difoses pel mateix Servei Català de Trànsit, mostren una fila interminable de vehicles, amb la senyalització de limitació de velocitat activada i nombrosos panells electrònics advertint de la situació d'emergència.

| @transit

Més incidents a la B-23: un accident complica la situació a Sant Joan Despí

A la congestió causada per l'autobús avariat cal afegir-hi un nou incident al mateix eix viari. Segons les dades més recents publicades per Trànsit a les 8:52, a Sant Joan Despí, en sentit Barcelona, el voral es troba ocupat a causa d'un accident. Tot i que la circulació no ha estat completament interrompuda en aquest punt, la presència de vehicles accidentats i la reducció de l'espai transitable afegeixen encara més tensió al ja saturat flux de vehicles. Les retencions, lluny d'alleujar-se, comencen a sumar-se des de Molins de Rei, generant una llarga cadena d'aturades i reinicis.

Aquesta doble incidència, amb el tall de carrils i l'ocupació del voral en dos punts diferents i molt propers en el temps, està provocant un col·lapse important a l'entrada a Barcelona. Les xarxes socials i els canals oficials informen en temps real de l'avanç de la situació, i els mateixos usuaris comparteixen imatges i missatges que mostren el nivell de desesperació i resignació davant d'un trajecte que avui resulta molt més llarg de l'habitual.

El panorama no millora més enllà dels punts crítics esmentats. A la mateixa B-23, es reporten aturades i lentitud a tot el tram comprès entre Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat, un sector habitual de congestió a les hores punta, però que avui pateix especialment per l'efecte dominó de les incidències prèvies. L'entrada a Barcelona per aquesta via es troba pràcticament col·lapsada, amb importants dificultats tant per als vehicles particulars com per al transport públic i els camions que han d'accedir a la ciutat.