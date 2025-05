Alerta, s'ha acabat la treva meteorològica, tempestes des d'ara: Fins quan duraran?

per Iker Silvosa

El temps agradable i assolellat que va predominar durant tot l'abril sembla ja un record llunyà. Barcelona i bona part de Catalunya afronten ara canvis substancials que posen fi a la calma viscuda en les últimes setmanes. Les terrasses plenes i les temperatures primaverals queden enrere, mentre nous fenòmens es preparen per impactar en gran part del territori.

El retorn de les tempestes: Què està passant a Catalunya?

Després de setmanes amb condicions ideals per a activitats a l'aire lliure, el Meteocat alerta sobre un notable increment en la nuvolositat i pluges que ja comencen a manifestar-se en diverses comarques. Durant les primeres hores del dia d'avui, els cels clars han donat pas ràpidament a un mantell nuvolós, particularment dens a l'interior i en zones muntanyoses.

Aquest canvi brusc està impulsat per una massa d'aire humit i més fred que s'aproxima des del Mediterrani, provocant la formació de tempestes que inicialment afectaran punts del sud del territori català, desplaçant-se ràpidament cap al nord. Aquestes pluges seran curtes però intenses i podrien venir acompanyades de fenòmens tempestuosos com llamps, trons i fins i tot calamarsa petita.

| NUPEC

A mesura que avanci el dia, encara que podria aclarir-se parcialment en algunes zones centrals i costaneres durant la tarda, la situació seguirà sent molt inestable especialment al Pirineu i Prepirineu. En aquestes àrees, les precipitacions podrien assolir intensitats moderades i acumular quantitats significatives, especialment en les vessants orientades al sud i en localitats com Ripoll, Olot, i La Seu d'Urgell, on la pluja podria ser més abundant i fins i tot persistent.

Quant duraran aquestes pluges?

La inestabilitat atmosfèrica que vivim des d'avui té un horitzó clar: aquestes tempestes no es limitaran a unes poques hores. De fet, encara que la intensitat més forta es concentri principalment en la jornada actual, no es descarten episodis puntuals de pluja en dies successius, particularment en zones elevades del nord català.

Aquesta situació de ruixats intermitents podria prolongar-se, segons models meteorològics recents, almenys durant les pròximes 48 hores, afectant especialment el nord del país, des del Ripollès fins al Pallars Sobirà, amb fenòmens locals aïllats en zones interiors com la plana de Lleida o algunes àrees de l'Alt Empordà. El litoral, encara que menys afectat, podria registrar intervals nuvolosos amb pluges puntuals.

Fenòmens acompanyants: fang i pols en suspensió

A més de la pluja, el pronòstic inclou la presència de pols en suspensió, procedent de masses d'aire saharià desplaçades cap a Catalunya a causa del flux de vents del sud i sud-est. Aquesta pols es barrejarà amb les precipitacions, generant la coneguda pluja de fang, especialment notable en vehicles i superfícies exteriors.

La visibilitat en general serà bona, encara que podria reduir-se moderadament en cotes mitjanes i altes del Pirineu i Prepirineu a partir del migdia, a causa d'aquesta combinació de pluja, boira i pols en suspensió. Aquesta circumstància recomana precaució especial a aquells que hagin de desplaçar-se per carreteres de muntanya o realitzar activitats a l'aire lliure en aquestes zones.

Atenció al vent: un altre element clau de la jornada

El vent jugarà un paper protagonista en aquest nou episodi meteorològic. A partir de mitg matí, s'imposarà un flux moderat de component sud i est, més notable al sud del país i el Pirineu. En aquestes últimes àrees, especialment en els cims alts, s'esperen ràfegues fortes, que podrien assolir velocitats superiors als 70 km/h.

Les comarques més afectades seran les de l'extrem nord, com la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Sobirà, així com la meitat sud, des de Tarragona fins a les Terres de l'Ebre, zones on la precaució davant objectes solts o possibles despreniments ha d'incrementar-se.