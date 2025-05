Fort ensurt en caure part d'un balcó a la via pública

Un important ensurt es van endur els veïns durant la tarda d'aquest dijous, quan part de l'estructura d'un balcó es va desplomar sobtadament a la via pública. La caiguda va generar moments de tensió i preocupació, donada la possibilitat que hi hagués vianants circulant just en el moment de l'incident.

Segons fonts oficials, els fets van ocórrer al voltant de les 17:48 hores, moment en què es va rebre una alerta al telèfon d'emergències 112. Ràpidament, es van desplaçar fins al lloc efectius de Bombers per avaluar la gravetat de l'incident i prendre les mesures de seguretat necessàries.

Els bombers intervenen amb rapidesa

L'actuació dels Bombers, detallada a les seves pròpies xarxes socials, va consistir a sanejar la balconada i retirar de forma preventiva els vidres que podien representar un risc addicional. Per a aquesta operació van ser mobilitzades dues dotacions del cos, que van actuar coordinades amb el Grup d'Estructures Col·lapsades (GREC), unitat especialitzada en valorar situacions de risc estructural.

| ACN

L'inspecció tècnica va determinar que era imprescindible reduir el pes del balcó per evitar nous despreniments. Per a això, es va decidir retirar els elements més perillosos, com els vidres i parts de l'estructura que havien quedat inestables. Aquesta actuació es va prolongar durant algunes hores a causa de la delicadesa de les maniobres.

Una zona concorreguda en risc

L'incident va tenir lloc a Sitges, un municipi costaner especialment concorregut durant aquestes dates a causa del bon clima i l'augment del turisme, factors que incrementen considerablement el trànsit de vianants pels seus carrers principals. Per sort, en el moment exacte del despreniment no hi havia persones circulant per sota del balcó afectat, cosa que va evitar conseqüències personals greus.

Els veïns de l'immoble van ser alertats sobre el que va passar, recomanant-los mantenir precaució i seguir les instruccions de seguretat establertes pels cossos d'emergència. Paral·lelament, agents de la Policia Local van restringir temporalment l'accés de vianants a la zona mentre van durar les tasques de sanejament i revisió de l'edifici.

Preocupació per la seguretat estructural

Aquest tipus d'incidents posa de relleu la importància de les revisions periòdiques i exhaustives en edificis, especialment en zones turístiques on l'antiguitat o la falta de manteniment adequat poden representar un seriós perill per a la població. Encara que en aquest cas no hi va haver de lamentar víctimes, la situació genera una lògica preocupació entre els habitants del municipi i visitants sobre la seguretat general dels immobles.

| @bomberscat, Catlane

Autoritats locals han assegurat que intensificaran els controls i inspeccions per tal de prevenir futurs accidents i garantir que es compleixen estrictament les normatives en matèria de seguretat estructural. Per la seva banda, els veïns han manifestat la seva inquietud i exigeixen una major vigilància i manteniment dels edificis més antics de la localitat.

Aquest incident, encara que finalment resolt sense danys personals, ha de servir com una crida d'atenció sobre la necessitat de mantenir protocols rigorosos d'inspecció i prevenció, essencials per a la seguretat pública en entorns urbans densament poblats com Sitges.