Espectacular accident a la C-62: Un cotxe cau 20 metres

Un inesperat i alarmant accident ha commocionat aquesta tarda els serveis d'emergència, mobilitzant múltiples unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat. L'incident, que ha ocorregut en circumstàncies que encara s'estan investigant, ha generat una forta mobilització a causa de la complexitat del rescat i la gravetat de l'escenari que van trobar els efectius en arribar al lloc.

Vehicle precipitant-se al buit

Segons les primeres informacions ofertes pels Bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), l'accident s'ha produït a la carretera C-62, concretament en el terme municipal de Santa Maria de Merlès. El vehicle sinistrat ha caigut des d'una alçada aproximada de 20 metres, quedant bolcat sobre el llit d'una riera. Els ocupants van quedar atrapats a l'interior de l'automòbil, cosa que va complicar considerablement les tasques de rescat.

L'avís als serveis d'emergència es va produir cap a les 18:25 hores, després del qual diverses dotacions de Bombers es van desplaçar ràpidament fins a la zona. Allà van realitzar complexes tasques d'excarceració, un procés delicat i crucial per evitar agreujar encara més les lesions de les víctimes.

| ACN

Balanç d'afectats i rescat complex

Els serveis mèdics han confirmat que han atès dues persones afectades per l'impacte. Entre elles, una dona presenta un estat menys greu, mentre que l'home afectat registra ferides també catalogades com a menys greus. Tots dos han estat traslladats de manera urgent pels efectius mèdics a l'Hospital Althaia de Manresa, on es recuperen sota observació mèdica especialitzada.

Donat el difícil accés al lloc del sinistre, els equips de rescat van haver de realitzar maniobres precises per assegurar l'evacuació dels ferits de manera segura i ràpida. Per a això, el SEM va activar un helicòpter medicalitzat i tres unitats terrestres, destacant la gravetat inicial amb què es va avaluar l'incident i la necessitat urgent d'atenció mèdica especialitzada.

Trànsit afectat i operatiu de seguretat

Com a conseqüència de l'accident, la circulació a la C-62 ha registrat afectacions importants durant diverses hores mentre es duien a terme les tasques de rescat i neteja del lloc.

| SEM

Els Mossos d'Esquadra van establir un operatiu especial per gestionar el trànsit i evitar noves situacions de perill, garantint així la seguretat tant del personal implicat en l'assistència com de la resta de conductors.

Fins ara, no s'han determinat oficialment les causes exactes de l'accident. No obstant això, fonts properes a la investigació apunten a la possibilitat que factors com la velocitat, l'estat de la via o fins i tot una distracció podrien haver influït en aquest aparatós sinistre.