Alerta en Rodalies: Tres líneas importantes con retrasos de más de 15 minutos

Los primeros usuarios que iniciaban la jornada se han encontrado con un escenario de incertidumbre. La movilidad habitual de la mañana se ha visto alterada de manera inesperada, generando confusión y un ambiente de desconcierto entre los pasajeros.

Una incidencia técnica en plena hora punta

La alteración se ha producido este viernes 22 de agosto, cuando una avería en el sistema de señalización ha afectado el tramo comprendido entre Arc de Triomf, Plaça Catalunya y Sants. Según ha informado Adif, la incidencia ha obligado a detener varios convoyes y ha provocado que los tiempos de recorrido aumentasen más de lo habitual. Las demoras superan los 20 minutos en algunos casos.

Los técnicos de la infraestructura ferroviaria han trabajado de forma inmediata para localizar el origen del problema y proceder a su reparación. La incidencia coincide con la franja de máxima afluencia, lo que ha multiplicado los efectos sobre la movilidad de miles de pasajeros que dependen diariamente de estos trenes.

| ACN

Tres líneas afectadas de manera directa

El impacto principal se ha concentrado en las líneas R1, R3 y R4, tres de las más transitadas del servicio de Rodalies. Los trenes con origen o destino La Garriga en la R3 han quedado suspendidos, mientras que en la R1 solo se han mantenido en circulación los convoyes hacia Blanes y Maçanet-Massanes. En el caso de la R4, únicamente han circulado los trenes en dirección a Sant Vicenç de Calders, lo que ha limitado significativamente la oferta de servicio en hora punta.

Algunos convoyes han sido desviados por Passeig de Gràcia para evitar la zona más comprometida, una medida de gestión operativa que ha permitido aliviar parcialmente el gran colapso. Sin embargo, los usuarios han tenido que estar pendientes en todo momento de la megafonía y de las pantallas informativas, ya que los recorridos se han modificado con muy poca antelación.

Recuperación progresiva del servicio

Poco antes de las nueve de la mañana, Adif ha comunicado que la incidencia quedaba resuelta y que los trenes recuperaban progresivamente sus frecuencias habituales. Aun así, los responsables advierten que los efectos secundarios podrían prolongarse durante buena parte de la mañana, ya que el reajuste de horarios no se produce de manera tan inmediata.

Las afectaciones han superado con creces los 20 minutos anunciados inicialmente y han obligado a muchos pasajeros a buscar alternativas de transporte. Algunos han optado por trasladarse en metro, mientras que otros han tenido que recurrir a vehículos privados para llegar a sus destinos laborales.

Una nueva jornada de frustración para los usuarios

Este tipo de incidencias no son aisladas y se suman a una larga lista de problemas recurrentes en la red de Rodalies. Los retrasos, las averías técnicas y la falta de puntualidad generan una percepción negativa constante entre los usuarios, que consideran que la infraestructura necesita una modernización bastante urgente.

La situación vivida hoy evidencia de nuevo la fragilidad de un sistema que transporta a diario a miles de ciudadanos. Aunque la incidencia se haya resuelto en cuestión de horas, el daño causado a la confianza de los viajeros es más profundo. Cada jornada con interrupciones afecta no solo a los desplazamientos individuales, sino también a la productividad y al funcionamiento general de la ciudad.