Surt al balcó i mata el gos del veí a trets: Una menor i un nadó en perill

L'horror pot colar-se en la rutina més quotidiana, alterant completament la tranquil·litat d'una família. El que semblava una tarda qualsevol va estar a punt de convertir-se en tragèdia i ha deixat commocionada tota una comunitat, marcant per sempre la vida de diverses persones i remoguent la indignació entre els defensors dels drets dels animals.

Un tret que trenca la calma

La seqüència dels fets es va desencadenar a primera hora de la tarda de divendres, quan la vida en un carrer residencial del municipi de Cambrils transcorria amb normalitat. Va ser llavors quan un home de 41 anys, que residia al mateix veïnat, va prendre una decisió dràstica i violenta. Segons apunten des del Diari de Tarragona, va sortir al seu propi balcó i, des d'allà, va apuntar i va disparar una arma de foc contra el gos dels seus veïns, que es trobava descansant plàcidament a la terrassa contigua. L'animal, un yorkshire terrier de set anys, va rebre l'impacte directe i va morir pràcticament a l'instant, sense que es pogués fer res per salvar-li la vida.

El tret no només va acabar amb la vida de l'animal, sinó que va posar en perill diverses persones que en aquell moment eren a prop del gos. Juntament amb l'animal, hi havia dues noies, una d'elles menor d'edat, i un nadó que jugava en un parc bressol. La presència de menors i d'un nadó a l'escena multiplica la gravetat del succés, ja que el projectil podria haver arribat a qualsevol d'ells.



| ACN

Veïns en xoc i ràpida actuació policial

La detonació de l'arma va alertar de seguida els habitants del veïnat, que, alarmats, van sortir al carrer per esbrinar què havia passat. En contemplar l'escena i descobrir que el gos havia estat abatut per una bala, tant els propietaris de l'animal com els testimonis van quedar en estat de xoc. La por i la incredulitat es van apoderar de l'ambient, conscients que la tragèdia podria haver estat molt més gran si la bala hagués impactat en alguna de les persones presents.

Van ser precisament altres veïns qui, després de sentir el tret, es van afanyar a avisar els Mossos d'Esquadra. En pocs minuts, una patrulla policial es va desplaçar fins al domicili del presumpte autor dels fets. Els agents van procedir a retirar-li l'arma i a detenir-lo en aquell mateix instant. Posteriorment, la policia va confirmar que l'home ja havia protagonitzat enfrontaments previs amb la família afectada, motivats per les constants queixes cap al gos pel soroll que, segons ell, provocava.

El cas de Cambrils ha reobert el debat sobre la convivència veïnal i la gestió de conflictes relacionats amb animals de companyia. No és el primer incident d'aquest tipus que sacseja Catalunya en els darrers mesos. Fa tot just mig any, a Navata (Alt Empordà), un border collie anomenat Lucky va ser segrestat i assassinat presumptament per encàrrec d'un veí fart dels lladrucs. Aquell episodi va acabar amb diverses detencions, una investigació judicial encara en curs i el patiment afegit d'uns propietaris que, a hores d'ara, continuen sense saber on està enterrat el seu animal.